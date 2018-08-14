Prefeitura deve entregar nova orla de Itaparica até 2020

Imagem divulgada pela Prefeitura de Vila Velha mostra como devem ficar os novos quiosques da orla de Itaparica. Proposta terá de ser aprovada pelo MPF Crédito: PMVV/divulgação

A Prefeitura de Vila Velha quer entregar a orla de Itaparica reurbanizada até 2020. Esse prazo faz parte da proposta que a administração municipal vai apresentar ao Ministério Público Federal (MPF) na próxima segunda-feira. A reunião com o órgão foi marcada após uma decisão da Justiça determinar a demolição dos quiosques a partir de uma ação civil pública de autoria do MPF.

Estamos levando ao MPF a proposta de cumprimento da sentença, mas estabelecendo prazos para fazer uma requalificação dos quiosques, explicou o secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino Mauro.

De acordo com o secretário, a primeira etapa vai ser discutir em audiência pública com os moradores, quiosqueiros, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e Secretaria do Patrimônio da União (SPU) sobre o projeto básico já existente que prevê a redução de 46 para 33 quiosques. Além disso, o projeto também prevê 19 banheiros, um módulo esportivo e outro de atendimento médico. Nesse momento vamos fazer uma estimativa do custo da obra. Esse valor ainda não está definido, explica.

Na próxima etapa, segundo Mauro, será preciso aprovar o projeto básico com o Iema e a SPU. Depois, será feita a licitação para contratar uma empresa para elaborar o projeto executivo. Nesta fase, começará a ser viabilizado o dinheiro para investir na obra. Dependendo do custo, podemos ter recursos municipais, estaduais e ou federais, explicou Mauro.

Depois disso, vem a etapa de contratar uma empresa por meio de licitação para executar a obra. Até o final da atual gestão nós podemos concluir a implantação dos novos quiosques. Evidentemente que o MPF, autor da ação civil pública, tem que concordar com a proposta.

A princípio, a intenção da prefeitura, é reorganizar a forma como os quiosques estão espalhados na orla. A gente pensa em construir um quiosque aqui e demolir outro ali. Há quiosques mal localizados. Nós queremos relocalizar de tal forma que valorize a paisagem. Eventualmente um desses quiosques está no lugar certo e não haverá a necessidade de demolir, mas de fazer melhorias, esclareceu Mauro, afirmando que os quiosqueiros vão continuar onde estão até que as obras comecem na orla.

A expectativa dos quiosqueiros é que o MPF aceite a proposta da prefeitura. Assim não teríamos essa derrubada imediata e abrupta de uma hora para outra, comentou o presidente da Associação dos quiosqueiros, Paulo Roberto Neves.

JUSTIÇA

Procurada, a Justiça Federal explicou que a prefeitura entrou com um recurso pedindo reconsideração da decisão que determinou a demolição dos quiosques. Agora, o MPF tem até próximo dia 21 para se manifestar sobre o pedido da administração municipal.