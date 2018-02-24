Prefeitura de Vitória vai multar liga das escolas do Grupo Especial

A Prefeitura de Vitória vai multar a liga que representa escolas de samba do Grupo Especial (Liesge) por ter deixado carros alegóricos no Tancredão além do prazo permitido, que era às 23h59 da última quinta-feira (22).

Até a manhã desta sexta-feira (23), havia sete carros alegóricos no local, segundo Leonardo Gonçalves, secretário da Central de Serviços de Vitória. Ele informou que ainda nesta sexta-feira (23) à noite uma equipe da prefeitura voltaria ao local para verificar se ao longo do dia a liga ou as escolas fizeram a retirada dos carros.

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O secretário explicou que o convênio entre a Prefeitura de Vitória e a Liga das Escolas do Grupo Especial prevê a multa como sanção para esse tipo de caso. Pelo convênio, a Liesge ficou responsável por organizar o Carnaval de Vitória.

Leonardo Gonçalves informou, porém, que por enquanto não há valor de multa fechado pois quem fará esse cálculo é a Procuradoria do Município.

Rogério Sarmento, presidente da Liesge, diz que lamenta a situação e reconheceu que houve problemas. Informou que os carros que permaneceram além do tempo no local são da Federação Capixaba das Escolas de Samba (Fecapes), que representa escolas menores que desfilaram após as apresentações das agremiações do Grupo A e do Grupo Especial, nos dias 2 e 3 de fevereiro.