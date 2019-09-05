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Concurso

Prefeitura de Vitória vai abrir concurso na área de Educação

Anúncio foi feito pelo prefeito Luciano Rezende. Edital deve ser publicado nesta sexta-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 17:49

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 17:49

Prefeitura de Vitória Crédito: Marcelo Prest
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, anunciou nesta quinta-feira (5) que a Capital vai abrir concurso público na área da Educação. Os detalhes devem ser divulgados nesta sexta-feira (6), no Diário Oficial. 
> 31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 28 mil 
“Pessoal, estou aqui na prefeitura de Vitória, assinando alguns documentos e amanhã será publicado no diário oficial. Esse documento aqui, é a notícia do concurso público na Educação de Vitória, que é uma notícia muito esperada. Nós tivemos que ajustar as finanças do município de Vitória, equilibrar para poder trabalhar cuidadosamente para chegar nesse momento do concurso público que será anunciada. Era uma notícia muito esperada, eu estou passando para você aqui em primeira mão”, disse em vídeo no Twitter.
Prefeito de Vitória fala sobre edital Crédito: Reprodução/Twitter

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