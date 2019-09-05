Prefeitura de Vitória vai abrir concurso na área de Educação

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, anunciou nesta quinta-feira (5) que a Capital vai abrir concurso público na área da Educação. Os detalhes devem ser divulgados nesta sexta-feira (6), no Diário Oficial.

“Pessoal, estou aqui na prefeitura de Vitória, assinando alguns documentos e amanhã será publicado no diário oficial. Esse documento aqui, é a notícia do concurso público na Educação de Vitória, que é uma notícia muito esperada. Nós tivemos que ajustar as finanças do município de Vitória, equilibrar para poder trabalhar cuidadosamente para chegar nesse momento do concurso público que será anunciada. Era uma notícia muito esperada, eu estou passando para você aqui em primeira mão”, disse em vídeo no Twitter.