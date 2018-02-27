Prefeitura de Vitória notifica mais de mil motoristas infratores

Motoristas têm 30 dias para apresentar recurso ou 15 dias para indicar outro condutor Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

A Prefeitura de Vitória notificou mais de mil motoristas nesta segunda-feira (26) por infrações de trânsito. A notificação foi publicada no Diário Oficial. Os proprietários dos veículos listados têm 30 dias para apresentarem recurso e 15 dias para realizarem a indicação do condutor responsável pela infração junto á prefeitura.

Quem pretende apresentar defesa ou recorrer da multa deverá apresentar os seguintes documentos:

- Requerimento preenchido e assinado

- Cópia da Notificação de Autuação

- cópia da CNH do Condutor

- Cópia do CRLV do Veículo

- Cópia da Carteira de Identidade do proprietário/detentor e condutor, procuração ou autorização quando o requerente não for o proprietário

- Contrato social da empresa (apenas para pessoa jurídica), procuração do sócio proprietário da empresa quando o requerente não é o proprietário (apenas para pessoa jurídica).

Caso o proprietário do veículo não seja o responsável pela infração ele pode pedir transferência com os seguintes documentos:

- Cópia desta notificação de autuação;

- Cópia da CNH do proprietário do veículo

- Cópia do CRLV do veículo

- Declaração de indicação de real condutor

- Cópia da CNH do real condutor

- Endereço completo do real condutor e assinatura do real condutor e do proprietário.