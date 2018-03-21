Prefeitura de Vitória lançará novo edital para quiosques de Camburi

Festival Gastronômico ocupa os quiosques da Praia de Camburi atualmente Crédito: Fernando Madeira

Depois de aprovada na Câmara Municipal a atualização da lei de concessão dos quiosques de Camburi nesta terça-feira (20), a Prefeitura de Vitória poderá lançar o edital para repassar à iniciativa privada a gestão dos estabelecimentos. A previsão é de que o documento seja publicado em um prazo de 20 dias, abrindo espaço para a concorrência.

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, disse que a aprovação do Legislativo era necessária para corrigir leis anteriores em que o número de quiosques era diferente dos 15 que serão concedidos agora. O projeto foi votado em regime de urgência porque, segundo ele, há necessidade de lançar o edital antes de terminado o prazo do atual contrato feito para o Festival Gastronômico. No modelo vigente, os quiosques ficam ocupados até o dia 31 de maio.

"Aprovada a lei, vamos preparar o edital e a intenção é publicar dentro de uns 20 dias. Assim, teremos um período de pelo menos um mês para a apresentação das propostas", afirma Krohling.

A perspectiva é que apenas uma empresa seja a gestora de todos os quiosques e ganhará quem apresentar o melhor preço. O prazo de concessão será de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Esse modelo de administração única partiu de um estudo, usando como referência outras cidades, como o Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Desde dezembro, os quiosques estão ocupados pelo Festival Gastronômico, com bares do Roda de Boteco. O evento estava previsto para acontecer até o fim de fevereiro, mas foi prorrogado para o final de maio.

No ano passado, os quiosques chegaram a ficar fechados devido ao alto custo do aluguel, de R$ 12 mil por mês, quando eles eram de responsabilidade da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).