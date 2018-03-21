Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Prefeitura de Vitória lançará novo edital para quiosques de Camburi
Concessão

Prefeitura de Vitória lançará novo edital para quiosques de Camburi

O Festival Gastronômico que tem funcionado na Praia de Camburi vai até o dia 31 de maio

Publicado em 20 de Março de 2018 às 23:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 23:34
Festival Gastronômico ocupa os quiosques da Praia de Camburi atualmente Crédito: Fernando Madeira
Depois de aprovada na Câmara Municipal a atualização da lei de concessão dos quiosques de Camburi nesta terça-feira (20), a Prefeitura de Vitória poderá lançar o edital para repassar à iniciativa privada a gestão dos estabelecimentos. A previsão é de que o documento seja publicado em um prazo de 20 dias, abrindo espaço para a concorrência. 
O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, disse que a aprovação do Legislativo era necessária para corrigir leis anteriores em que o número de quiosques era diferente dos 15 que serão concedidos agora. O projeto foi votado em regime de urgência porque, segundo ele, há necessidade de lançar o edital antes de terminado o prazo do atual contrato feito para o Festival Gastronômico. No modelo vigente, os quiosques ficam ocupados até o dia 31 de maio.
"Aprovada a lei, vamos preparar o edital e a intenção é publicar dentro de uns 20 dias. Assim, teremos um período de pelo menos um mês para a apresentação das propostas", afirma Krohling. 
A perspectiva é que apenas uma empresa seja a gestora de todos os quiosques e ganhará quem apresentar o melhor preço. O prazo de concessão será de 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Esse modelo de administração única partiu de um estudo, usando como referência outras cidades, como o Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Desde dezembro, os quiosques estão ocupados pelo Festival Gastronômico, com bares do Roda de Boteco. O evento estava previsto para acontecer até o fim de fevereiro, mas foi prorrogado para o final de maio. 
No ano passado, os quiosques chegaram a ficar fechados devido ao alto custo do aluguel, de R$ 12 mil por mês, quando eles eram de responsabilidade da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados