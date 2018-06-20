Prefeitura de Vitória atrasa aluguel de quiosques e fica com nome sujo

Quiosque em Camburi: área para unidades na orla foi cedida pela União Crédito: Vitor Jubini





O atraso no pagamento do aluguel dos quiosques da Praia de Camburi levou a Prefeitura de Vitória para a lista dos devedores da União. O município acabou sendo inscrito no chamado Cadastro da dívida ativa (Cadin), o que acaba gerando dificuldades de acesso a obtenção de financiamentos e recursos federais.

A dívida, segundo a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), era de R$ 5.309.991,78. Este foi o valor enviado para a Procuradoria da Fazenda Nacional, responsável pela cobrança. Ao ser inserido em dívida ativa, o valor aumentou e chegou a R$ 8.071.103,08, segundo informações presentes no site da Fazenda Nacional.

Your browser does not support the audio element. Vitória entra para lista de devedores da União por atraso em aluguel de quiosques ao Governo

Segundo o procurador da Fazenda, Renato Mendes, quando uma cobrança vai para a dívida ativa, sobre o débito principal, incidem os acessórios, no caso multa, juros e encargo legal. Foi isso que fez com que o valor ficasse 51% mais caro do que o que estava sendo cobrado pela SPU.

Ele explicou ainda que, na última semana, a prefeitura reconheceu a dívida e pediu o parcelamento da cobrança, já tendo pago inclusive a primeira parcela do débito. Com isso, o registro negativo no Cadin foi suspenso.

O município chegou a recorrer à Justiça Federal, alegando que o valor cobrado era desproporcional e que precisava ser readequado, segundo consta em decisão judicial, e pediu a concessão de uma liminar para retirar a sua inscrição do Cadin.

O que não foi aceito pelo juiz da 4ª Vara Federal Cível, Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha. Em sua decisão, ao negar a liminar, ele destaca: Faculto, todavia, ao autor, o depósito integral e em dinheiro da quantia discutida nesta ação, como condição para suspender a exigência das referidas receitas.

NOVELA

A história teve início em janeiro de 2010, quando a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), no Estado, cedeu uma área em Camburi para a construção de sete quiosques, como parte integrante do projeto de reurbanização da orla.

Pelo contrato, que valeria por dez anos, a cidade deveria pagar por mês um aluguel de R$ 45.458,33 pelos sete quiosques. Em maio de 2016, a SPU enviou a cobrança relativa ao período de 2010 a 2016, que até aquela data não tinha sido paga: R$ 4.099.527,33.

Segundo matéria publicada em A GAZETA, em julho do ano passado havia uma proposta do prefeito Luciano Rezende de que a dívida fosse abatida no valor que a Prefeitura receberia da União, referente a parte da arrecadação de taxas de terreno de marinha. Desde 2017 os municípios passaram a receber 20% dessa arrecadação, sempre paga em fevereiro de cada ano.

Por nota, a SPU informou que não houve acordo para pagamento, nem negociação de pagamento com abatimento do valor de repasse feito pela Secretaria.

Segundo o procurador Mendes, como a prefeitura solicitou o parcelamento da dívida, não foi ajuizada a execução fiscal, ou seja, a dívida não vai ser cobrada na Justiça. Isso só ocorrerá se houver atraso no pagamento de pelo menos três das parcelas propostas.

MUDANÇAS

Em julho do ano passado, a Secretaria de Patrimônio da União mudou a forma de gestão das praias. Por intermédio de uma portaria, a responsabilidade foi transferida para os municípios que assinassem um termo de adesão, com validade de 20 anos.

Eles passaram a receber, integralmente, as receitas provenientes das autorizações concedidas. O termo dá aos municípios o direito de gerenciar o uso das praias, mas eles não poderão transferir seu domínio ou titularidade, uma vez que essas áreas continuam sendo propriedade da União. Vitória assinou o termo em agosto do ano passado.

PREFEITURA VAI PAGAR VALOR EM 60 PARCELAS

O secretário da Fazenda de Vitória, Davi Diniz de Carvalho, informou que a decisão de ir à Procuradoria da Fazenda Nacional para quitar a dívida permitiu a solução de uma demanda contratual que se arrastava desde 2010. O valor devido deve ser parcelado em 60 prestações, como a legislação permite.

Resolvemos um problema crônico, a inadimplência do município. Com isso conseguimos a certidão de regularidade fiscal, o que nos torna apto a receber qualquer aporte financeiro, até internacional, relatou. Diniz acrescentou que a Prefeitura de Vitória já pagou a primeira parcela.

Antes desta etapa, o município tentou reverter a cobrança. No entendimento da Procuradoria Geral do município, o valor cobrado era insustentável, com uma base de cálculo equivocada para calcular o repasse para a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), relatou Diniz.

PROBLEMAS

Esta situação, explica ele, inviabilizava a gestão dos quiosques. Pagávamos uma parcela para a SPU se os quiosques estivessem ou não ocupados. E o valor de mercado apurado era menor do que o valor previsto em contrato, conta.

Com isso, relata Diniz, quando se realizava uma licitação ou um chamamento público para os quiosques, o valor do aluguel ou era muito alto, o que não era atrativo, ou era aquém do valor que a prefeitura repassava para a SPU.

Em função disso, a Procuradoria de Vitória recomendou que fossem à Justiça para rediscutir o contrato da gestão dos quiosques. Era a alternativa, já que de forma administrativa, junto à SPU, não era possível. Havia uma legislação que não permitia a mudança no contrato e eles entendiam que as cláusulas eram justas, explicou.

Mas a Justiça Federal não concedeu a liminar, dando o entendimento, segundo Diniz, de que as explicações da SPU seriam mantidas em outras instâncias judiciais, em caso de recursos. Decidimos buscar o entendimento, relatou o secretário.

Ele destaca que em julho do ano passado Vitória foi a primeira cidade do país a assumir a gestão das praias. O que nos permitiu a gestão dos quiosques e possibilitou de torná-los funcionais, levando serviço de qualidade e bom atendimento a quem frequenta a praia, conta Diniz, destacando a licitação que o município fará para contratar uma administradora para os espaços.

A POLÊMICA

Cessão

Para Vitória

Em janeiro de 2010, foi firmado um contrato com a União, com prazo de dez anos, que cedeu a área da praia (1.893,39m2) para a construção de sete quiosques.

Custo

A ser pago

Pela cessão da área o município deveria pagar, mensalmente, R$ 45.458,33, ou seja, R$ 6.494,04 por cada um dos quiosques, reajustáveis a cada ano. Em 2013, houve redução dos valores.

Cobrança

Dívida

Em 2016, a SPU cobrou os aluguéis não pagos, referente ao período de 2010 a abril de 2016. Um total de R$ 4.099.527,33.

Justiça

Negou

Em julho de 2017 a Prefeitura de Vitória ingressou na Justiça, com o argumento de que a cobrança era desproporcional e que precisava ser readequada. Foi pedida inclusive uma liminar para impedir que a PMV fosse inscrita no Cadastro da Dívida Ativa da União. A Justiça recusou o pedido da PMV.

Cadastro

Entrada

A PMV entrou para o Cadastro de Dívida Ativa da União, o que a impedia de ter acesso a financiamentos e recursos federais. Com isso a dívida passou do valor de R$ 5.309.991,78 para R$ 8.071.103,08.

Parcelamento

Dívida

A PMV pediu o parcelamento em 60 vezes.