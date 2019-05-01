Prefeitura de Vitória anuncia aumento do preço do parquímetro

* Geralmente aplicada em casos de utilização incorreta do estacionamento rotativo, entre eles estourar o tempo pago para permanecer na vaga

A cobrança por meio de parquímetros funciona na Capital desde novembro de 2014 e, desde maio de 2016,o pagamento pode ser efetuado também por meio de aplicativo de celular. A Prefeitura Municipal de Vitória afirma que o objetivo do sistema rotativo é garantir o rodízio de vagas ocupadas nas ruas.