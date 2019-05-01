Prefeitura de Vitória anuncia aumento do preço do parquímetro

A partir desta quinta-feira (2), os parquímetros em Vitória passarão a operar com novos valores. Segundo a prefeitura, reajuste ocorre depois de quase dois anos sem alterações. Na capital, são 5.592 equipamentos disponíveis em 10 bairros para regular o estacionamento rotativo.
OS NOVOS VALORES
30 minutos
- De R$ 1,20 para R$ 1,30
1 hora
- De R$ 1,80 para R$ 1,90
2 horas
- De R$ 2,40 para R$ 2,60
3 horas
- De R$ 3,35 para R$ 3,80
Tarifa de pós-utilização*
- R$ 11,40
* Geralmente aplicada em casos de utilização incorreta do estacionamento rotativo, entre eles estourar o tempo pago para permanecer na vaga
A cobrança por meio de parquímetros funciona na Capital desde novembro de 2014 e, desde maio de 2016,o pagamento pode ser efetuado também por meio de aplicativo de celular. A Prefeitura Municipal de Vitória afirma que o objetivo do sistema rotativo é garantir o rodízio de vagas ocupadas nas ruas.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, a concessionária do serviço repassa ao município 32,78% do valor arrecadado com o estacionamento. A receita é aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, educação de trânsito, fiscalização e segurança.