Prefeitura de Aracruz desmente MEC e nega interesse em escola militar

O Governo Federal abriu processo para que os 26 estados e o Distrito Federal indiquem até o dia 27 de setembro duas escolas que poderão receber o projeto em formato piloto já no primeiro semestre letivo de 2020

Em nota enviada ao Gazeta Online, a Prefeitura de Aracruz disse que “não pediu e nem foi consultada sobre a implantação de escolas cívico-militares no município” e ressaltou que “se houver realmente essa possibilidade, discutirá com os envolvidos buscando o que for melhor para a comunidade”, pontuou. Mais cedo, em outra nota, a prefeitura já tinha dito que “desconhece a informação e, até o presente momento, não manifestou o interesse em aderir ao modelo”.