Prefeitura apaga mensagens de ameaças de traficantes em muros na Serra

Prefeitura da Serra, em ação conjunta com a Polícia Militar, está apagando nesta quinta-feira (23) as mensagens de ameaças escritas por traficantes em muros do bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Ações como essa aconteceram nos municípios de Vitória e Vila Velha no início desta semana. , em ação conjunta com a, está apagando nesta quinta-feira (23) as mensagens de ameaças escritas por traficantes em muros do bairro Vila Nova de Colares, na. Ações como essa aconteceram nos municípios de Vitória e Vila Velha no início desta semana.

Após o ocorrido, vieram à tona casos de ameaças parecidas, escritas em muros e postes de Vitória e da Serra, que chamaram atenção das autoridades. Tire o capacete, Abaixe o farol e o vidro, Meter bala na suas cara (sic) e Bem vindo ao inferno são algumas das frases encontradas nas paredes.

um mutirão da Prefeitura de Vila Velha apagou as mensagens e ordens do tráfico que estavam escritas em 30 muros e 15 postes do município. Os bairros Morada da Barra, onde a jovem foi assassinada, Ulisses Guimarães, Jabaeté, Barramares e Balneário de Ponta da Fruta participaram da ação. Todo o trabalho foi feito pela escolta da Polícia Militar. Nesta terça-feira (21),. Os bairros Morada da Barra, onde a jovem foi assassinada, Ulisses Guimarães, Jabaeté, Barramares e Balneário de Ponta da Fruta participaram da ação. Todo o trabalho foi feito pela escolta da Polícia Militar.

a Prefeitura de Vitória também começou uma operação para pintar os muros pichados com ameaças escritas por traficantes. A operação começou no bairro Joana Darc, quando funcionários da prefeitura apagaram a mensagem Bem-Vindo ao inferno, que estava em um muro. De acordo com o secretário da central de serviços da prefeitura, Marcos Aranda, a operação acontecerá, diariamente, em vários pontos da Capital. Nesta quarta-feira (22),. A operação começou no bairro Joana Darc, quando funcionários da prefeitura apagaram a mensagem Bem-Vindo ao inferno, que estava em um muro. De acordo com o secretário da central de serviços da prefeitura, Marcos Aranda, a operação acontecerá, diariamente, em vários pontos da Capital.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra, em parceria com a Polícia Militar, efetuou na manhã desta quinta-feira (23) uma ação para retirar mensagens hostis pichadas em muros de bairros da Serra. Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Defesa Social (Sedes) e executados pela Secretaria de Serviços, com escolta da Guarda Civil Municipal e de policiais da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Foram retiradas pichações em sete pontos, localizados nos bairros Vila Nova de Colares e Enseada de Jacaraípe. As mensagens, com frases de apologia a práticas criminosas ou ordens para apagar os faróis dos veículos ao entrarem nos bairros, foram detectadas pela inteligência da 14ª Cia Ind.

A prática de retirar essas mensagens é efetuada constantemente pela Prefeitura, a partir de decisões do Gabinete de Gestão Integrada. Além de ações como a desta quinta-feira, a Prefeitura em parceria com as Polícias Civil e Militar atua no combate ao descarte ilegal de entulho e invasões em áreas de proteção ambiental.

Essas ações integradas, inclusive, contribuíram para a queda de mais de 40% no número de homicídios neste ano, em relação aos sete primeiros meses do ano passado.