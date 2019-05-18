Chuva no ES

Prefeito de Vila Velha vai decretar situação de emergência no município

De acordo com Max Filho, o decreto é justificado pelo excesso de chuva, a interdição do hospital municipal em Cobilândia e a suspensão de diversos serviços do município

Ruas de Cobilândia, em Vila Velha, alagadas na manhã deste sábado (18) Crédito: Intenauta Gazeta Online

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, anunciou na tarde deste sábado (18) que vai decretar situação de emergência no município por causa das fortes chuvas que atingiram o município na madrugada e na manhã deste sábado (18). De acordo com o chefe do Executivo municipal, nas últimas 24 horas o município recebeu quase 200 mm de água.

"As justificativas para o decreto são o excesso de chuva, o alagamento de toda a cidade, a interdição do hospital municipal em Cobilândia, a suspensão de diversos serviços do município, o alagamento no pátio da empresa que faz a limpeza pública na cidade, o que nos levou a interromper o ciclo da limpeza pública na cidade, as feiras livres", disse Max.

O decreto será publicado no Diário Oficial na próxima segunda-feira (20), com data retroativa a sexta-feira (17). Com isso, ficam dispensadas de licitação obras e serviços necessários para atender a situação emergencial, além de ter efeitos na liberação do FGTS para a população atingida. “É necessário que a população registre na Ouvidoria no telefone 162 e na Defesa Civil 199, todos locais que estão enfrentando problemas de alagamentos”, orientou.

De acordo com o prefeito, a situação é dramática em muitas regiões da cidade. Militares do 38º Batalhão do Exército atuam no município no auxílio a transporte de pacientes nas unidades de saúde e demais assistências às equipes da prefeitura.

"Somente o reconhecimento federal de uma situação de emergência na cidade de Vila Velha pode permitir que o exército aloque maior volume de recursos para que o 38º BI continue nos ajudando a socorrer a população. Esse decreto tem efeito não apenas perante os órgãos públicos, mas também para reparar o desastre natural que acomete o povo", explicou o prefeito.

Max Filho também orienta que os moradores registrem ocorrências de alagamento em suas ruas na Ouvidoria Geral do município através do número 162. "Na última ocorrência, só pôde tirar o Fundo de Garantia aqueles que registraram o alagamento em suas ruas e com os números das casas. Isso é importante para que o cidadão possa, amanhã ou depois, acessar um recurso que pertence a ele e fica sob a gestão de Brasília", disse.

Há ponto de alagamentos nos bairros Itapuã; Coqueiral de Itaparica; Glória; Cobilândia; Cocal; Jardim Marilândia; São Torquato; Praia da Costa; Novo México; Cristóvão Colombo; Ibes; Centro; Jabaeté; Nossa Senhora da Penha; Praia das Gaivotas; Santa Inês; Jardim Guadalajara; Santa Mônica; Araçás; Rio Marinho; Ilha dos Ayres.





