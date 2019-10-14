Câmara vai votar

Prefeito anuncia abono de R$ 2,1 mil para professores de Vila Velha

Max Filho publicou no Twitter na noite desta segunda-feira (14) o pedido de abono salarial para professores; veja detalhes

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 22:03 - Atualizado há 6 anos

Novidade foi anunciada na noite desta segunda-feira (14) em Assembleia Popular Crédito: Twitter | @MaxMauroFilho

O prefeito de Vila Velha, Max Mauro Filho (PSDB), revelou na noite desta segunda-feira (14) em sua conta do Twitter que vai enviar um Projeto de Lei para a Câmara dos Vereadores pedindo abono de R$ 2,1 mil para os professores locados na Secretaria Municipal de Educação (Semed); o anúncio foi feito em assembleia popular. No tweet, ele afirmou ainda que a intenção é de que o valor seja pago em três parcelas de R$ 700 — uma em outubro, uma novembro e outra em dezembro deste ano.

Em breve conversa com a reportagem de A Gazeta, Max Filho afirmou que vai protocolar o pedido já nesta terça-feira (15). "Este abono, se aprovado pela Câmara, será pago com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Certamente a Câmara dos Vereadores não vai negar essa iniciativa", disse.

Ele afirma que o valor parcelado é para não coincidir de uma alíquota maior do Imposto de Renda. "O abono será por vínculo, por contrato. Ou seja, se um professor tiver dois contratos na Prefeitura de Vila Velha, vai receber o abono duas vezes", finalizou.

?➕ #EducaçãoVV Agora na Assembleia Popular, anunciei o envio de um Projeto de Lei, para a Câmara dos Vereadores, de um abono de R$ 2.100,00 para os professores locados na Semed, que serão pagos nos meses de outubro, novembro e dezembro, ou seja, três parcelas de R$ 700,00. pic.twitter.com/oOgGxb2HWU — Max Mauro Filho (@MaxMauroFilho) October 15, 2019

