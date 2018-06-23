Prédio em demolição desaba sobre veículos na Mata da Praia em Vitória

Dois veículos foram atingidos por escombros de uma obra de demolição de um hotel na tarde deste sábado (23), na rua Ari Ferreira Chagas, na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Internauta

Dois veículos foram atingidos por escombros de uma obra de demolição de um hotel desativado na tarde deste sábado (23), na avenida Comandante Álvaro Martins, na Mata da Praia, em Vitória. A obra é da construtora Galwan. O empresário Edson Carlos Cheffer, de 34 anos, que estava descansando dentro de um dos veículos, teve ferimentos leves.

O advogado e dono do veículo que Edson estava, André Ferreira, de 30 anos, contou que ele e o amigo vieram de São Gabriel da Palha para atender uma cliente. Ele disse que estacionou o carro na rua e que Edson ficou descansando no banco do carona.

André disse que após uma hora de reunião com a cliente, recebeu uma ligação de Edson contando o que tinha acontecido, mas que inicialmente pensou ser uma brincadeira. Eu só acreditei depois que uma pessoa pegou o celular da mão dele (Edson) e falou que era para eu ir pra lá porque algo grave tinha acontecido.

O advogado também contou que quando chegou ao local só acreditou que o amigo estava vivo, pois havia falado com ele no telefone há poucos minutos. Edson relatou ter sentido falta de ar e que o vidro do carro precisou ser quebrado para retirá-lo de dentro do veículo. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no local.

De acordo com a Galwan, uma empresa terceirizada, a RR Transportes, foi contratada para realizar a demolição do antigo hotel que funcionava no local. A terceirizada não atendeu às ligações da reportagem para se posicionar sobre a ocorrência.

O prédio já estava sendo demolido, por etapas, e na tarde deste sábado foi realizada a última etapa da obra. O desabamento causou também a queda de um poste, que deixou a rua sem energia elétrica.

Segundo a Galwan, quatro prédios serão construídos no local. Uma equipe da EDP já está na rua retirando os fios da via.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência está em andamento e as causas dos acidente vão ser investigadas.

GALWAN

A Galwan informou que a empresa terceirizada contratada para fazer a demolição tem todas as licenças necessárias e seguro para cobrir todos os prejuízos, sendo também de um engenheiro desta empresa a responsabilidade técnica. A Galwan está apurando o ocorrido junto à terceirizada para se manifestar tecnicamente.