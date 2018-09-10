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Prédio em construção desaba e atinge carros na Serra

Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil faz vistorias no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 22:09

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 22:09

Um prédio de quatro andares que estava em construção desabou na tarde deste domingo (9) no bairro Jardim Carapina, na Serra. Segundo informações da prefeitura da Serra, ninguém ficou ferido. Quatro carros que estavam estacionados foram atingidos pelos escombros. 
O prédio ainda não havia sido finalizado e apenas uma garagem funcionava no térreo. Um trecho da rua Minas Gerais, que fica em frente à Igreja Batista do ponto final do bairro, foi isolado. A Defesa Civil municipal faz vistorias no local mas não informou se o restante da estrutura pode cair nem se as estruturas das casas vizinhas foram comprometidas. As causas do desabamento ainda estão sendo avaliadas. O laudo sai em até 15 dias.

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