Prédio em construção desaba e atinge carros na Serra

Um prédio de quatro andares que estava em construção desabou na tarde deste domingo (9) no bairro Jardim Carapina, na Serra. Segundo informações da prefeitura da Serra, ninguém ficou ferido. Quatro carros que estavam estacionados foram atingidos pelos escombros.

O prédio ainda não havia sido finalizado e apenas uma garagem funcionava no térreo. Um trecho da rua Minas Gerais, que fica em frente à Igreja Batista do ponto final do bairro, foi isolado. A Defesa Civil municipal faz vistorias no local mas não informou se o restante da estrutura pode cair nem se as estruturas das casas vizinhas foram comprometidas. As causas do desabamento ainda estão sendo avaliadas. O laudo sai em até 15 dias.