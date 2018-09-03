Prédio é evacuado no Enseada do Suá, em Vitória

Uma aglomeração de pessoas na entrada e em frente ao edifício Work Center, na Enseada do Suá, em Vitória, chamou a atenção de quem passou pelo local no início da tarde desta segunda-feira (03). As informações iniciais dão conta que o prédio foi evacuado no início da tarde.
Nas imagens enviadas ao Gazeta Online é possível ver pessoas saindo do local, que fica em frente ao Tribunal de Contas. Não há uma fumaça aparente que indique um possível incêndio.
Um caminhão e uma viatura do Corpo de Bombeiros estão na rua do edifício. Até o momento, a reportagem não conseguiu contato com corporação para saber o que acontece no prédio.
CORPO DE BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros confirma, por meio de nota, um foco de incêndio no edifício Work Center, na Rua José Alexandre Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória. A princípio, foi identificado que as chamas foram causadas pelo transformador de energia localizado na subestação do condomínio. A ocorrência ainda está em andamento.