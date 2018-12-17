Preços dos itens da ceia de Natal variam até 210% em Vitória

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Uma pesquisa realizada pelo Procon Vitória apontou que os preços dos itens da ceia de Natal podem variar até 210% entre os estabelecimentos. Foram analisados em cinco supermercados da capital, no período de 28 de novembro a 5 de dezembro, os valores de 85 produtos principais e complementares de diversas marcas, dentre os quais constaram aves congeladas, espumantes, panetones e mais.

A maior diferença encontrada pela pesquisa foi o preço das nozes, que ficou entre R$ 41,90 e R$ 129,90 por um quilograma. Seguindo a ordem, a farofa pronta apresentou variação de 100%, com valores entre R$ 3,49 e R$ 6,98, e as azeitonas sem caroço oscilaram 62,97%, custando entre R$ 4,78 e R$ 7,79. Ainda de acordo com o levantamento, um único estabelecimento tinha 24 itens com o menor preço.