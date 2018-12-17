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Consumidor

Preços dos itens da ceia de Natal variam até 210% em Vitória

Segundo pesquisa do Procon, a maior variação de preços ficou entre produtos como as nozes e a farofa pronta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 18:50

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 18:50

Crédito: Alexas_Fotos | Pixabay
Uma pesquisa realizada pelo Procon Vitória apontou que os preços dos itens da ceia de Natal podem variar até 210% entre os estabelecimentos. Foram analisados em cinco supermercados da capital, no período de 28 de novembro a 5 de dezembro, os valores de 85 produtos principais e complementares de diversas marcas, dentre os quais constaram aves congeladas, espumantes, panetones e mais.
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A maior diferença encontrada pela pesquisa foi o preço das nozes, que ficou entre R$ 41,90 e R$ 129,90 por um quilograma. Seguindo a ordem, a farofa pronta apresentou variação de 100%, com valores entre R$ 3,49 e R$ 6,98, e as azeitonas sem caroço oscilaram 62,97%, custando entre R$ 4,78 e R$ 7,79. Ainda de acordo com o levantamento, um único estabelecimento tinha 24 itens com o menor preço.
De acordo com a gerente do órgão de proteção ao consumidor, Herica Correa Souza, a proposta do estudo foi a de apresentar aos compradores uma referência de preços médios, identificados a partir da comparação entre itens vendidos em pelo menos três estabelecimentos dos cinco visitados. Outro objetivo a ser atingido com a pesquisa é a de trazer ao conhecimento do público o supermercado com o maior número de itens com preços mais baixos. 
> Vídeo mostra momento em que árvore de Natal é derrubada em Afonso Cláudio

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