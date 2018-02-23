Preço do Transcol mantido mesmo com redução de reajuste dos rodoviários

O salário dos motoristas caiu, mas o preço da passagem não Crédito: Carlos Alberto Silva

reajuste dos rodoviários de 3% para 1,8%, o valor da passagem de ônibus do Transcol não vai cair para os usuários, afirma a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb). A justificativa da companhia é que a decisão sobre o reajuste dos rodoviários é provisória e, segundo cálculos preliminares, a diferença no valor da tarifa é de R$0,02. Mesmo após a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de reduzir o, o valor da passagem de ônibus do Transcol não vai cair para os usuários, afirma a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb). A justificativa da companhia é que a decisão sobre o reajuste dos rodoviários é provisória e, segundo cálculos preliminares, a diferença no valor da tarifa é de R$0,02.

Esse valor de R$0,02, calculado pelos técnicos que analisaram o impacto da redução do reajuste dos rodoviários sobre a passagem do Transcol, serão reduzidos do subsídio pago pelo Governo do Estado aos consórcios que operam o sistema. Atualmente, o valor do subsídio da tarifa é de R$ 110 milhões por ano.

De acordo com a Ceturb, o subsídio pago pelo Governo é mantido para garantir uma passagem mais acessível aos usuários do Transcol.

COMO FUNCIONA

A tarifa técnica do Transcol atualmente é de R$ 4,01. Desse valor, o passageiro paga R$ 3,40 e o Governo subsidia o restante, ou seja, R$ 0,61.

Com a redução no reajuste dos rodoviários, a tarifa técnica cai R$ 0,02 e vai para R$ 3,99. Segundo a Ceturb, o passageiro continuará pagando R$ 3,40. É a parte paga pelo governo que será reduzida.

A DECISÃO

A decisão que baixou o reajuste conseguido pelos cobradores e motoristas da Grande Vitória foi do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e é válida até o julgamento final do recurso.