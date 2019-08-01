DE OLHO NOS VALORES

Preço da gasolina em Vitória varia em até 40 centavos entre os postos

A reportagem da rádio CBN Vitória conferiu os preços de diversos postos de combustíveis nesta quinta-feira (01) e encontrou grandes diferenças no preço cobrado

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 23:05 - Atualizado há 6 anos

Preço da gasolina na Grande Vitória varia em até 40 centavos entre os postos Crédito: Eduardo Dias

A Petrobras anunciou, na última quarta-feira (31), reajustes nos preços dos combustíveis. A gasolina teve um reajuste médio de R$ 0,0658, enquanto o aumento no diesel foi de R$ 0,0757. Enquanto esse pequeno aumento não chegou às bombas, os motoristas que fazem pesquisas antes de abastecer podem economizar até 40 centavos por litro de gasolina na Grande Vitória.

A reportagem da rádio CBN Vitória conferiu os preços de diversos postos nesta quinta-feira (01) e encontrou grandes diferenças de preço nas cidades de Vitória, Cariacica e Vila Velha. A diferença de 40 centavos pode ser encontrada na Capital. No caso do diesel, a diferença foi de até 35 centavos por litro.

Preço da gasolina em Vitória varia em até 40 centavos entre os postos

Em um posto na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, o litro da gasolina é vendido por R$ 3,97. A poucos quilômetros de distância, perto da Vila Rubim, em um posto na rua Pedro Nolasco, o litro da gasolina é vendido por 4,37. Em um posto próximo da Rodoviária de Vitória o litro da gasolina é vendido por R$ 3,98.

Já na cidade de Cariacica, o posto com a gasolina mais barato fica às margens da BR-262, em Jardim América. A gasolina era vendida por R$ 3,99.

Preço da gasolina na Grande Vitória varia em até 40 centavos entre os postos Crédito: Eduardo Dias

Em Vila Velha foram localizados dois postos com o litro da gasolina inferior a R$ 4. Em um posto no bairro Nova América, o litro custava R$ 3,99. Em outro, no bairro Cobilândia, às margens da Rodovia Carlos Lindenberg, R$ 3,97. O preço mais alto encontrado em Vila Velha foi R$ 4,17, no bairro Santa Inês.

Em relação ao Diesel, o preço do litro em Vitória variam de R$ 3,55 a R$ 3,69. Em Cariacica o preço do litro do diesel variou de R$ 3,39 a R$ 3,47. Em Vila Velha foram encontrados preços de R$ 3,34 a R$ 3,49 por litro. Com isso, a variação dentro das três cidades foi de 35 centavos.

POSTOS DE VITÓRIA

POSTO BR (Av. César Hilal)

Gasolina R$ 4,14

Diesel R$ 3,58

Posto Leitão

Gasolina R$ 4,19

Diesel R$ 3,57

Posto Ideal (Av. Vitória)

Gasolina R$ 4,15

Diesel R$ 3,55

Posto Modelo (Av. Vitória)

Gasolina R$ 4,15

Diesel R$ 3,59

Posto Ouro Negro (Ilha do Príncipe)

Gasolina R$ 4,37

Diesel R$ 3,69

Posto Rodoviária (Ilha do Príncipe)

Gasolina R$ 3,98

POSTOS DE CARIACICA

Posto McLaren (Jardim América)

Gasolina R$ 4,07

Posto anacleto

Gasolina R$ 3,99

Diesel R$ 3,39

Posto Oásis

Gasolina R$ 4,10

Diesel R$ 3,47

POSTOS DE VILA VELHA

Posto Atlântica (Nova América)

Gasolina R$ 3,99

Diesel R$ 3,34

Posto Marcela (Av. Carlos Lindenberg)

Gasolina R$ 4,17

Diesel R$ 3,49

Posto Atlântica (Av. Carlos Lindenberg)

Gasolina R$ 4,08

Diesel R$ 3,40

Posto Três Coqueiros (Alvorada)

Gasolina R$ 4,09

Diesel R$ 3,49

Posto Alecrim (Cobilândia)

Gasolina R$ 3,97

Posto Shell

Gasolina R$ 4,09

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta