Preço da gasolina em Vitória varia em até 40 centavos entre os postos

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 23:05
- Atualizado há 6 anos
A Petrobras anunciou, na última quarta-feira (31), reajustes nos preços dos combustíveis. A gasolina teve um reajuste médio de R$ 0,0658, enquanto o aumento no diesel foi de R$ 0,0757. Enquanto esse pequeno aumento não chegou às bombas, os motoristas que fazem pesquisas antes de abastecer podem economizar até 40 centavos por litro de gasolina na Grande Vitória.
A reportagem da rádio CBN Vitória conferiu os preços de diversos postos nesta quinta-feira (01) e encontrou grandes diferenças de preço nas cidades de Vitória, Cariacica e Vila Velha. A diferença de 40 centavos pode ser encontrada na Capital. No caso do diesel, a diferença foi de até 35 centavos por litro.
Em um posto na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, o litro da gasolina é vendido por R$ 3,97. A poucos quilômetros de distância, perto da Vila Rubim, em um posto na rua Pedro Nolasco, o litro da gasolina é vendido por 4,37. Em um posto próximo da Rodoviária de Vitória o litro da gasolina é vendido por R$ 3,98.
Já na cidade de Cariacica, o posto com a gasolina mais barato fica às margens da BR-262, em Jardim América. A gasolina era vendida por R$ 3,99.
Em Vila Velha foram localizados dois postos com o litro da gasolina inferior a R$ 4. Em um posto no bairro Nova América, o litro custava R$ 3,99. Em outro, no bairro Cobilândia, às margens da Rodovia Carlos Lindenberg, R$ 3,97. O preço mais alto encontrado em Vila Velha foi R$ 4,17, no bairro Santa Inês.
Em relação ao Diesel, o preço do litro em Vitória variam de R$ 3,55 a R$ 3,69. Em Cariacica o preço do litro do diesel variou de R$ 3,39 a R$ 3,47. Em Vila Velha foram encontrados preços de R$ 3,34 a R$ 3,49 por litro. Com isso, a variação dentro das três cidades foi de 35 centavos.
POSTOS DE VITÓRIA
POSTO BR (Av. César Hilal)
Gasolina R$ 4,14
Diesel R$ 3,58
Posto Leitão
Gasolina R$ 4,19
Diesel R$ 3,57
Posto Ideal (Av. Vitória)
Gasolina R$ 4,15
Diesel R$ 3,55
Posto Modelo (Av. Vitória)
Gasolina R$ 4,15
Diesel R$ 3,59
Posto Ouro Negro (Ilha do Príncipe)
Gasolina R$ 4,37
Diesel R$ 3,69
Posto Rodoviária (Ilha do Príncipe)
Gasolina R$ 3,98
POSTOS DE CARIACICA
Posto McLaren (Jardim América)
Gasolina R$ 4,07
Posto anacleto
Gasolina R$ 3,99
Diesel R$ 3,39
Posto Oásis
Gasolina R$ 4,10
Diesel R$ 3,47
POSTOS DE VILA VELHA
Posto Atlântica (Nova América)
Gasolina R$ 3,99
Diesel R$ 3,34
Posto Marcela (Av. Carlos Lindenberg)
Gasolina R$ 4,17
Diesel R$ 3,49
Posto Atlântica (Av. Carlos Lindenberg)
Gasolina R$ 4,08
Diesel R$ 3,40
Posto Três Coqueiros (Alvorada)
Gasolina R$ 4,09
Diesel R$ 3,49
Posto Alecrim (Cobilândia)
Gasolina R$ 3,97
Posto Shell
Gasolina R$ 4,09
