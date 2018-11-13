Praça em Jacaraípe tem deque quebrado e falta de iluminação

Faltando pouco mais de um mês para o verão, problemas nas estruturas das praias da Serra podem atrapalhar quem deseja curtir a temporada por lá. Na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, deques de madeira quebrados e falta de iluminação são alguns dos problemas encontrados. Inclusive, em outubro, um morador do bairro caiu no buraco e até hoje está de repouso devido ao acidente.
A vítima da falta de infraestrutura foi o pescador Wilmar Ichimura, de 40 anos. Ele estava no deque quando a madeira quebrou e Wilmar foi parar dentro do buraco, no dia 11 de outubro. Devido a isso, ficou uma semana internado e permanece em casa de repouso sem poder trabalhar.
Foi um susto. Como eu apoiei meu pulso para tentar não machucar, ele fraturou e fiquei uma semana internado à espera de cirurgia. Duas pessoas que estavam no local tiveram que me tirar do buraco. Agora, estou sem trabalhar e, consequentemente, sem renda da pesca, lamenta.
PROBLEMA ANTIGO
Os problemas na praça viraram motivo constante de reclamações de moradores do bairro. O corretor de seguros Antônio Carlos Aprígio, de 43 anos, diz que o descaso do poder público acontece há cerca de 10 anos. A situação, inclusive, atrapalha frequentadores da orla de Jacaraípe.
Aprígio relata que as madeiras soltas do deques quebradas servem de entrada para bichos e muito lixo. O maior problema se encontra ao lado do Mercado de Peixes, local que também sofre com a falta de iluminação, tornando-se inseguro para quem passa a noite próximo ao local.
Tem cerca de 10 anos que ninguém mexe nisso, está cada vez pior. O lado danificado está sem iluminação, facilitando o roubo na região. Há casos de barcos invadidos e estabelecimentos próximos roubados, desabafa.
No mês de novembro do ano passado, a reportagem já havia denunciado o problema. Inclusive, pescadores que dependem do deque para chegar nas embarcações reclamavam da situação. Procurados novamente, os profissionais disseram que nada foi feito.
A situação piora a cada ano, temos que descer do barco e, muitas vezes, não conseguimos ver as falhas na madeira, principalmente à noite. Eu torci o dedo porque não vi o buraco ao descer ao descer com a caixa de gelo. É muito perigoso porque fica escuro. As pessoas da prefeitura vêm medir, mas nada é feito, desabafa o pescador Roycles Rufino da Silva, 42 anos.
OBRAS EM NOVEMBRO
A previsão é que no mês de novembro tenham início as obras no deque de madeira na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. A estimativa é que intervenção, realizada com recurso próprio no valor de R$ 150 mil, seja concluída ainda neste ano, segundo o engenheiro da Secretaria de Obras da Serra (Seob) Edmo Pires.
O engenheiro alega que a demora está ocorrendo porque o contrato da empresa vencedora da licitação em 2015, no valor de cerca de R$ 5,7 milhões, foi rescindido no segundo semestre de 2018. Dessa forma, ela executou 50% do contratado, o que compreende a quadra de esportes, parte do deque de madeira, paisagismo, iluminação, piso, pergolado e equipamentos urbanos.
A Secretaria de Obras da Serra garante que vai concluir a reforma do deque de madeira ainda este ano e irá licitar projetos para finalização da reforma da praça em 2019, incluindo a iluminação, cuja falta tem atrapalhado quem passa no local à noite.
Queremos terminar neste ano para diminuir o risco das pessoas neste verão. A obra do deque demorou a começar porque a empresa responsável pela reestruturação da praça rescindiu o contrato antes de terminar a obra, esclarece o engenheiro.