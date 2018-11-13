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Serra

Praça em Jacaraípe tem deque quebrado e falta de iluminação

Moradores e pescadores reclamam que a Praça Encontro das Águas está abandonada e cheia de problemas. Um pescador caiu em um buraco e está sem trabalhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 21:02

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 21:02

Antonio Carlos Aprígio mostra buraco em deque na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe Crédito: Carlos Alberto Silva
Faltando pouco mais de um mês para o verão, problemas nas estruturas das praias da Serra podem atrapalhar quem deseja curtir a temporada por lá. Na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, deques de madeira quebrados e falta de iluminação são alguns dos problemas encontrados. Inclusive, em outubro, um morador do bairro caiu no buraco e até hoje está de repouso devido ao acidente.
A vítima da falta de infraestrutura foi o pescador Wilmar Ichimura, de 40 anos. Ele estava no deque quando a madeira quebrou e Wilmar foi parar dentro do buraco, no dia 11 de outubro. Devido a isso, ficou uma semana internado e permanece em casa de repouso sem poder trabalhar. 
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Foi um susto. Como eu apoiei meu pulso para tentar não machucar, ele fraturou e fiquei uma semana internado à espera de cirurgia. Duas pessoas que estavam no local tiveram que me tirar do buraco. Agora, estou sem trabalhar e, consequentemente, sem renda da pesca, lamenta.
PROBLEMA ANTIGO
Os problemas na praça viraram motivo constante de reclamações de moradores do bairro. O corretor de seguros Antônio Carlos Aprígio, de 43 anos, diz que o descaso do poder público acontece há cerca de 10 anos. A situação, inclusive, atrapalha frequentadores da orla de Jacaraípe.
Buracos no deque na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe Crédito: Carlos Alberto Silva
Aprígio relata que as madeiras soltas do deques quebradas servem de entrada para bichos e muito lixo. O maior problema se encontra ao lado do Mercado de Peixes, local que também sofre com a falta de iluminação, tornando-se inseguro para quem passa a noite próximo ao local.
Tem cerca de 10 anos que ninguém mexe nisso, está cada vez pior. O lado danificado está sem iluminação, facilitando o roubo na região. Há casos de barcos invadidos e estabelecimentos próximos roubados, desabafa.
No mês de novembro do ano passado, a reportagem já havia denunciado o problema. Inclusive, pescadores que dependem do deque para chegar nas embarcações reclamavam da situação. Procurados novamente, os profissionais disseram que nada foi feito.
A situação piora a cada ano, temos que descer do barco e, muitas vezes, não conseguimos ver as falhas na madeira, principalmente à noite. Eu torci o dedo porque não vi o buraco ao descer ao descer com a caixa de gelo. É muito perigoso porque fica escuro. As pessoas da prefeitura vêm medir, mas nada é feito, desabafa o pescador Roycles Rufino da Silva, 42 anos.
OBRAS EM NOVEMBRO
A previsão é que no mês de novembro tenham início as obras no deque de madeira na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. A estimativa é que intervenção, realizada com recurso próprio no valor de R$ 150 mil, seja concluída ainda neste ano, segundo o engenheiro da Secretaria de Obras da Serra (Seob) Edmo Pires.
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O engenheiro alega que a demora está ocorrendo porque o contrato da empresa vencedora da licitação em 2015, no valor de cerca de R$ 5,7 milhões, foi rescindido no segundo semestre de 2018. Dessa forma, ela executou 50% do contratado, o que compreende a quadra de esportes, parte do deque de madeira, paisagismo, iluminação, piso, pergolado e equipamentos urbanos.
A Secretaria de Obras da Serra garante que vai concluir a reforma do deque de madeira ainda este ano e irá licitar projetos para finalização da reforma da praça em 2019, incluindo a iluminação, cuja falta tem atrapalhado quem passa no local à noite.
Queremos terminar neste ano para diminuir o risco das pessoas neste verão. A obra do deque demorou a começar porque a empresa responsável pela reestruturação da praça rescindiu o contrato antes de terminar a obra, esclarece o engenheiro.
 

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