Posto de Guarapari é notificado pelo Procon por cobrança abusiva

Posto em Guarapari vende gasolina a quase R$ 9,00 Crédito: Internauta

Um posto de combustíveis de Guarapari foi autuado nesta quinta-feira (24) pelo Procon por cobrar R$ 9,88 o litro da gasolina comum, informou o órgão. O Procon considerou o preço abusivo. O abastecimento de muitos postos capixabas está sendo prejudicado pela greve dos caminhoneiros.

Em seguida, depois de receber denúncias, os fiscais foram até o local e constataram o preço. O estabelecimento fica localizado na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, no bairro Tartaruga.

"O Procon de Guarapari informa que está na rua fiscalizando os preços dos combustíveis em todos os postos do município. Além disso, informamos ainda que todos os postos em que ficar constatado o aumento injustificável, serão autuados", disse a instituição, através de nota.

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O Procon de Guarapari atuou o posto com uma infração por ato de prática abusiva, orientado no Código de Defesa do Consumidor. Após a notificação, o responsável pelo posto, verificando que tinha esse abuso do poder econômico, baixou o preço da gasolina de R$ 9,88 para R$ 4,67.

"O posto tem o prazo de 10 dias para apresentar a defesa, podendo ser multado em um valor que varia entre R$ 630,00 e R$9 milhões", concluiu.