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Multa

Posto de Guarapari é notificado pelo Procon por cobrança abusiva

De acordo com o órgão, estabelecimento tem dez dias para fazer defesa. Greve dos caminhoneiros prejudica abastecimento dos postos no Estado

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 20:02
Posto em Guarapari vende gasolina a quase R$ 9,00 Crédito: Internauta
Um posto de combustíveis de Guarapari foi autuado nesta quinta-feira (24) pelo Procon por cobrar R$ 9,88 o litro da gasolina comum, informou o órgão. O Procon considerou o preço abusivo. O abastecimento de muitos postos capixabas está sendo prejudicado pela greve dos caminhoneiros.
Em seguida, depois de receber denúncias, os fiscais foram até o local e constataram o preço. O estabelecimento fica localizado na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, no bairro Tartaruga.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja repercussões
"O Procon de Guarapari informa que está na rua fiscalizando os preços dos combustíveis em todos os postos do município. Além disso, informamos ainda que todos os postos em que ficar constatado o aumento injustificável, serão autuados", disse a instituição, através de nota.
VEJA VÍDEO
O Procon de Guarapari atuou o posto com uma infração por ato de prática abusiva, orientado no Código de Defesa do Consumidor. Após a notificação, o responsável pelo posto, verificando que tinha esse abuso do poder econômico, baixou o preço da gasolina de R$ 9,88 para R$ 4,67.
"O posto tem o prazo de 10 dias para apresentar a defesa, podendo ser multado em um valor que varia entre R$ 630,00 e R$9 milhões", concluiu.
O consumidor deve pedir a nota fiscal e em caso de abuso de preço deve ligar para a 3261-7534.

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