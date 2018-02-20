Poste 'dá recado' em avenida de Vitória: 'Vou cair'

Um poste de energia na Avenida Presidente Florentino Avidos, em Vitória, está com a estrutura comprometida e assusta quem passa pelo local. O medo da queda é tanto que levou os cidadãos a colarem uma placa improvisada avisando sobre o risco.
"Vou cair"
"Vou cair" é o que se lê no aviso feito pelos moradores próximos ao poste de energia que está com a base totalmente deteriorada. Apenas finas estruturas de ferro suportam o cocreto do poste, o que amedronta pedestres e moradores, como dona Ilda Guio, de 80 anos, que mora na região e conta que tem medo de passar no local a pé.
"Acho que tem uns dois meses que está assim. Passo aqui para trabalhar correndo, com medo de cair, uma coisa horrorosa. A placa colocaram hoje (20), porque ontem (19) não estava aí", reclama dona Ilda.
Edp
A Edp, por meio de nota informa que o poste encontra-se suplementado e não oferece risco. A Concessionária acrescenta ainda que a sua substituição está prevista no cronograma de obras e acontecerá até o final da primeira quinzena de março.
Com informações de Eduardo Dias e Michelli Angeli