Poste cai em cima de veículo na Praia do Canto

Poste cai sobre carro na Moacir Avidos, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Internauta

Um poste caiu em cima de um carro que estava estacionado na Rua Moacir Avidos, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde deste domingo (4). De acordo com a Guarda Municipal, foi um "braço" de um semáforo que caiu sobre o veículo.

O trânsito chegou a ficar interrompido. Mas, segundo os agentes da Guarda, o poste já foi retirado, e a via, liberada. Os agentes não souberam dizer o que causou a queda do poste. O dono do carro não foi identificado.

Por volta de 19h, a Prefeitura de Vitória informou que removeu a placa de sinalização do local e providenciará uma nova o quanto antes. Afirmou ainda que prestou orientação ao proprietário do veículo.

