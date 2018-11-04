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Prejuízo

Poste cai em cima de veículo na Praia do Canto

Acidente aconteceu na Rua Moacir Avidos. Dono do carro não foi localizado

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 19:02
Poste cai sobre carro na Moacir Avidos, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Internauta
Um poste caiu em cima de um carro que estava estacionado na Rua Moacir Avidos, na Praia do Canto, em Vitória, na tarde deste domingo (4). De acordo com a Guarda Municipal,  foi um "braço" de um semáforo que caiu sobre o veículo.
O trânsito chegou a ficar interrompido. Mas, segundo os agentes da Guarda, o poste já foi retirado, e a via, liberada. Os agentes não souberam dizer o que causou a queda do poste. O dono do carro não foi identificado. 
Por volta de 19h, a Prefeitura de Vitória informou que removeu a placa de sinalização do local e providenciará uma nova o quanto antes. Afirmou ainda que prestou orientação ao proprietário do veículo.
 
Poste cai sobre carro na Moacir Avidos, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Internauta

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