Post que acusa PM de beber em serviço vira caso de polícia no ES

Internauta faz publicação em rede social acusando policial de beber em serviço Crédito: Reprodução internet

Uma postagem feita no Facebook por um internauta que acusava um policial militar de estar consumindo cerveja enquanto atendia a uma ocorrência em uma casa de shows no bairro Campo Grande, em Cariacica, acabou virando, de fato, caso de polícia.

O internauta tirou uma foto na madrugada deste domingo (25) em que um dos policiais aparece encostado em uma viatura e compartilhou na rede social com os dizeres: "Bom, está aí 1 (um) de nossos PM's da terra de Ortiz...tomando aquela cerva...aquele heroi de bigode kkkk".

Tomando conhecimento da postagem, o soldado, que estava junto do PM que aparece na imagem com um copo na mão, fez contato com seu superior e seguiram para o Batalhão. Lá, os soldados fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo, segundo informações contidas no Boletim de Ocorrência feito pela polícia.

Boletim de Ocorrência feito pela Polícia Militar do ES Crédito: Reprodução Internet

Ainda segundo o documento, um dos soldados bebeu um copo de água oferecido pelo segurança da casa de shows e um outro soldado um energético, também oferecido pelo empregado do local.

O internauta que fez a postagem voltou atrás e pediu desculpas aos militares em um novo post na internet.

Em um trecho ele diz Por imprudência da minha parte vinculei uma equivocada postagem, onde um soldado aparecia segurando um suposto copo de cerveja. Atitude infeliz da minha parte.

Postagem de desculpa de internauta após esclarecimento de PM Crédito: Reprodução/Facebook

A polícia militar, por meio de nota, reforçou que está tomando as providências cabíveis e que o autor das acusações vai responder pelo seu ato de acordo com a lei.

"O fato ocorrido (falsa alegação de conduta ilegal ou inapropriada) diz respeito a um crime de honra (injúria, calúnia, difamação).

Crimes dessa natureza carecem de representação de quem tenha sido ofendido. Ou seja, a pessoa que postou a alegação falsa cometeu o crime de calúnia e responderá de acordo com a legislação, assim que os policiais movimentarem o judiciário.

O que nos preocupa, enquanto instituição, é o desejo oculto de criminalização às ações policiais.

Não é incomum o apontamento de ilegalidades falsas relacionadas às ações da polícia, o que afeta a imagem da corporação e sua credibilidade.

Claro, as acusações formais que sejam munidas de prova, serão investigadas através de procedimento administrativo e tratadas conforme a legislação militar. É importante, no entanto, que a sociedade saiba que as acusações apartadas da verdade poderão ser revertidas em processo indenizatório, ou até penal, contra quem acusa.