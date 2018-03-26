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Polícia

Post que acusa PM de beber em serviço vira caso de polícia no ES

Sem mesmo ter certeza do que policial estava bebendo, internauta fez postagem em rede social acusando o militar de estar ingerindo cerveja. Teste do bafômetro deu negativo

Publicado em 26 de Março de 2018 às 14:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 14:27
Internauta faz publicação em rede social acusando policial de beber em serviço Crédito: Reprodução internet
Uma postagem feita no Facebook por um internauta que acusava um policial militar de estar consumindo cerveja enquanto atendia a uma ocorrência em uma casa de shows no bairro Campo Grande, em Cariacica, acabou virando, de fato, caso de polícia.
O internauta tirou uma foto na madrugada deste domingo (25) em que um dos policiais aparece encostado em uma viatura e compartilhou na rede social com os dizeres: "Bom, está aí 1 (um) de nossos PM's da terra de Ortiz...tomando aquela cerva...aquele heroi de bigode kkkk".
Tomando conhecimento da postagem, o soldado, que estava junto do PM que aparece na imagem com um copo na mão, fez contato com seu superior e seguiram para o Batalhão. Lá, os soldados fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo, segundo informações contidas no Boletim de Ocorrência feito pela polícia. 
Boletim de Ocorrência feito pela Polícia Militar do ES Crédito: Reprodução Internet
Ainda segundo o documento, um dos soldados bebeu um copo de água oferecido pelo segurança da casa de shows e um outro soldado um energético, também oferecido pelo empregado do local.
O internauta que fez a postagem voltou atrás e pediu desculpas aos militares em um novo post na internet.     
Em um trecho ele diz Por imprudência da minha parte vinculei uma equivocada postagem, onde um soldado aparecia segurando um suposto copo de cerveja. Atitude infeliz da minha parte.
Postagem de desculpa de internauta após esclarecimento de PM Crédito: Reprodução/Facebook
A polícia militar, por meio de nota, reforçou que está tomando as providências cabíveis e que o autor das acusações vai responder pelo seu ato de acordo com a lei.  
"O fato ocorrido (falsa alegação de conduta ilegal ou inapropriada) diz respeito a um crime de honra (injúria, calúnia, difamação).
Crimes dessa natureza carecem de representação de quem tenha sido ofendido. Ou seja, a pessoa que postou a alegação falsa cometeu o crime de calúnia e responderá de acordo com a legislação, assim que os policiais movimentarem o judiciário.
O que nos preocupa, enquanto instituição, é o desejo oculto de criminalização às ações policiais.
Não é incomum o apontamento de ilegalidades falsas relacionadas às ações da polícia, o que afeta a imagem da corporação e sua credibilidade.
Claro, as acusações formais que sejam munidas de prova, serão investigadas através de procedimento administrativo e tratadas conforme a legislação militar. É importante, no entanto, que a sociedade saiba que as acusações apartadas da verdade poderão ser revertidas em processo indenizatório, ou até penal, contra quem acusa.
Lamentamos as atitudes levianas que nos trazem prejuízo à imagem institucional, mas continuaremos a atuar de modo a garantir as liberdades individuais e a conquistar cada vez mais a confiança de nossa sociedade". 

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