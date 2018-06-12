Post de cervejaria do ES sobre trajes de clientes gera polêmica

Um post realizado pela Cervejaria Barba Ruiva, localizada em Domingos Martins, no Espírito Santo, gerou polêmica nas redes sociais. Na publicação, a empresa sugeriu que clientes não frequentassem o local "de camiseta e chinelão", pois "vão passar vergonha". A cervejaria utilizou no post a foto de uma jovem com uma rosa na mão e escreveu "sente o nível do nosso público."
A postagem foi feita por volta das 18 horas desta segunda-feira (11) e causou reação imediata de internautas que repudiaram o teor da mensagem no Instagram. Várias pessoas comentaram dizendo que "podem se vestir da forma que acharem melhor". Minutos depois do post, a publicação foi retirada da página oficial da cervejaria.
Procurada pela reportagem, a empresa alegou que "a publicação não passou de uma brincadeira infeliz e não teve a intenção de causar constrangimento a ninguém. Por isso, foi apagada logo."