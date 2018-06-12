Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Post de cervejaria do ES sobre trajes de clientes gera polêmica
Polêmica

Post de cervejaria do ES sobre trajes de clientes gera polêmica

Seguidores da página manifestaram indignação em uma rede social da empresa. Cervejaria pediu desculpas e disse que não teve intenção de ofender pessoas

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 22:06
Um post realizado pela Cervejaria Barba Ruiva, localizada em Domingos Martins, no Espírito Santo, gerou polêmica nas redes sociais. Na publicação, a empresa sugeriu que clientes não frequentassem o local "de camiseta e chinelão", pois "vão passar vergonha". A cervejaria utilizou no post a foto de uma jovem com uma rosa na mão e escreveu "sente o nível do nosso público."
Post gerou polêmica na rede social Crédito: Instagram
A postagem foi feita por volta das 18 horas desta segunda-feira (11) e causou reação imediata de internautas que repudiaram o teor da mensagem no Instagram. Várias pessoas comentaram dizendo que "podem se vestir da forma que acharem melhor". Minutos depois do post, a publicação foi retirada da página oficial da cervejaria.
Internautas repudiaram publicação da cervejaria Crédito: Instagram/Reprodução
Procurada pela reportagem, a empresa alegou que "a publicação não passou de uma brincadeira infeliz e não teve a intenção de causar constrangimento a ninguém. Por isso, foi apagada logo."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados