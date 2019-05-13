Yuri Muniz corta o cordão humbilical que liga a filha Yara à mãe Jéssica
Yuri Muniz corta o cordão humbilical que liga a filha Yara à mãe Jéssica. Crédito: Graziele Rodrigues

Por respeito e protagonismo, mulheres buscam parto como no tempo da vovó

Brasil tem a segunda maior taxa de cesarianas do mundo, mas número de mulheres interessadas pelo parto humanizado tem crescido. Realidade do SUS ainda está longe da ideal

Tempo de leitura: 12min
Publicado em 13/05/2019 às 12h48
Atualizado em 06/10/2019 às 05h28


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.