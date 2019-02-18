Por que está tão quente apesar das últimas chuvas no ES?

Tempo nublado em Camburi, Vitória Crédito: Everton dos Santos

"Está precisando chover para refrescar"! Quem nunca falou ou ouviu um comentário desses durante dias de muito calor? Porém, esse desejo não está dando muito certo quando se trata da Grande Vitória. Nos últimos dias, embora tenha chovido em alguns momentos, as temperaturas parecem insistir em ficar nas alturas e aquela sensação de tempo abafado tem sido a realidade por aqui.

Instituto Climatempo. Essa "contradição" tem uma explicação. A culpa é da elevada umidade do ar. No último sábado (16), a umidade do ar chegou a 74%, às 15 horas, e o índice de calor bateu os 49°C, segundo relatório do

De acordo como coordenador da equipe de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, era previsto que o calor iria continuar por aqui já que não havia nenhuma previsão de frente fria.

"Nos últimos dias, nenhuma diminuição drástica de temperatura era esperada no Estado, visto que não teríamos a passagem de frentes frias com subsequente chegadas de massas de ar polar. Por outro lado, já há alguns dias temos a atuação de uma Zona de Convergência de Umidade entre o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que, como o próprio nome já indica, aumenta a quantidade de umidade disponível na atmosfera, contribuindo para o desconforto em relação ao abafamento que sentimos", detalha.

A meteorologista do Instituto Climatempo, Josélia Pegorim, reforça que quando o ar está seco, que não é o momento que vivenciamos agora, "a sensação de abafamento diminui".

"A elevada umidade no ar nas horas mais quentes do dia vem sendo responsável pela grande sensação de abafamento em Vitória nos últimos dias. De forma geral, o ar muito úmido aumenta a sensação de calor. O ar seco diminui a sensação de abafamento", explica a meteorologista.

Josélia Pegorim ressalta que nos próximos dias a tendência é que haja uma diminuição na sensação de calor devido à chegada de um sistema de alta pressão.