Por conta da chuva, tribunais suspendem expediente no ES

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As fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória nesta sexta-feira (09) mudou o expediente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santos (TJES) e no Tribunal Regional do trabalho (TRTES). O temporal fez com que os tribunais suspendessem o expediente e os prazos processuais das suas repartições.

O TJES informou por meio de nota que devido às fortes chuvas estão suspensos os prazos processuais em todo poder judiciário nesta sexta-feira. Reforçou ainda, que também está suspenso o expediente nas unidades judiciárias dos juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, no Tribunal de Justiça e na Corregedoria Geral de Justiça.

Já o TRT-ES suspendeu o expediente interno e externo, assim como os prazos processuais e as audiências nas varas da capital e do interior em todo o ES. O comunicado foi divulgado pelo portal do tribunal e a suspensão será publicada no Diário Oficial do dia 12 de novembro.

A assessoria de imprensa da Ordem do Advogados Brasileiros (OAB) informou que também houve a suspensão do expediente no órgão e reforçou que a pedido da ordem, o TRT-ES suspendeu os prazos processuais e o expediente por causa do temporal na Grande Vitória.