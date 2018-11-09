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Por conta da chuva, tribunais suspendem expediente no ES

Segundo o TJES, os prazos processuais em todo poder judiciário foram suspensos nesta sexta

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 17:20
Crédito: Reprodução
As fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória nesta sexta-feira (09) mudou o expediente no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santos (TJES) e no Tribunal Regional do trabalho (TRTES). O temporal fez com que os tribunais suspendessem o expediente e os prazos processuais das suas repartições.
O TJES informou por meio de nota que devido às fortes chuvas estão suspensos os prazos processuais em todo poder judiciário nesta sexta-feira. Reforçou ainda, que também está suspenso o expediente nas unidades judiciárias dos juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, no Tribunal de Justiça e na Corregedoria Geral de Justiça.
> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo
Já o TRT-ES suspendeu o expediente interno e externo, assim como os prazos processuais e as audiências nas varas da capital e do interior em todo o ES. O comunicado foi divulgado pelo portal do tribunal e a suspensão será publicada no Diário Oficial do dia 12 de novembro.
A assessoria de imprensa da Ordem do Advogados Brasileiros (OAB) informou que também houve a suspensão do expediente no órgão e reforçou que a pedido da ordem, o TRT-ES suspendeu os prazos processuais e o expediente por causa do temporal na Grande Vitória.
 

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