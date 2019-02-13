População sofre com falta de ônibus e não consegue transporte

Erli Santos, Fátima Alves Luz e Wesley de Oliveira não conseguem se deslocar por conta da paralisação Crédito: Caique Verli

Sem parte dos ônibus do Transcol circulando nesta terça-feira (13) em Vila Velha, os pontos ficaram mais cheios e a espera dos passageiros foi grande. Na região de Terra Vermelha, por exemplo, apenas coletivos municipais estão circulando.

Erli Santos, que é vigia, trabalhou a madrugada inteira e ainda não conseguiu ir para casa. Ele mora em Cariacica.

Estou muito cansado, precisando dormir, mas não sei como vou chegar em casa Erli Santos, vigia

Esperando no ponto de ônibus há duas horas, Fátima Alves Luz, doméstica, está tentando transporte para ir cuidar do pai, que é idoso e mora em Aribiri.

Vou para lá cuidar dele três vezes por semana, mas hoje está difícil. Muito difícil, não está passando ônibus Fátima Luz, doméstica

A situação em outros pontos do município não é diferente. Mais cedo, a cozinheira Lucimar Tavares contou que saiu de Cariacica Sede às 5h e teve que esperar uma colega no Terminal do Ibes para irem juntas com um carro de aplicativo ao trabalho. "A empresa vai pagar. Vamos chegar atrasadas e temos que fazer o café do pessoal da firma".

Quem também precisou esperar no Terminal do Ibes foi a enfermeira Odileia de Deus. "Saí de Cariacica e já estou no Terminal do Ibes. Vou ter que pegar carona para chegar no trabalho".

O jovem Wesley de Oliveira, 21 anos, não conseguiu ir para o curso técnico de automação industrial. "Vim para o terminal andando, uns 20 minutos, e não tem ônibus aqui no terminal para me levar pra Vitória. Vou tomar falta de graça".

A estudante Rafaela Rangel, 14 anos, está na mesma situação. "Era para estar no colégio, em Praia de Itaparica, às 7h e ainda estou aqui no terminal. Ficamos sabendo aqui que não tem ônibus".

Passageiros esperam por carona, Uber ou táxi no Terminal do Ibes.

425 COLETIVOS PARADOS

"O Sindirodoviários insiste em um movimento ilegal, e hoje fechou as saídas de duas garagens. Pegaram mais uma vez a população de surpresa, impedindo o direito de ir e vir, alegando o descumprimento da convenção coletiva. Eles questionam a jornada reduzida praticada por algumas empresas, que está prevista no artigo 58 da CLT. Reforçamos que as empresas estão agindo de acordo com a lei.

Ressaltamos que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho sobre essa questão já estava marcado há alguns dias para hoje, às 13 horas. Ou que não justifica essa paralisação, já que a discussão estava nas mãos da justiça.

São 425 coletivos parados, prejudicando linhas que atendem Viana, Cariacica e Vila Velha. O Seletivo também está sendo prejudicado, e 30% da frota do Mão na Roda também não estão circulando. Um total de 884 trabalhadores impedidos de sair das garagens.