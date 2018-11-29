População poderá votar entre 4 modelos de proteção para a 3ª Ponte

A partir das 8 horas desta sexta (30) até as 17 horas do dia 20 de janeiro, o capixaba vai poder votar em quatro modelos de barreira Crédito: Montagem | Gazeta Online

Uma nova consulta pública para definir o modelo das barreiras de proteção da Terceira Ponte foi aberta pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp-ES) durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29). O capixaba pode votar em quatro modelos de barreira: uma com cabos rígidos verticais e outras três variações de uma estrutura lateral rebaixada.

Para votar é preciso acessar o site e escolher uma das quatro opções disponíveis. Esta é a segunda consulta pública realizada sobre o tema. No primeiro processo, realizado no mês de setembro, foi disponibilizada a proposta de barreiras verticais de aço inox, desenvolvida pela Rodosol, além de outras 39 sugestões feitas por capixabas no site. Entre as sugestões estava o modelo de proteção com estrutura lateral rebaixada.

Pelo planejamento inicial, a definição do Governo sobre qual modelo de obra seria escolhido para licitação deveria ser divulgado até o final deste mês. A Arsp-ES defende que o modelo escolhido tenha como propósito "proporcionar segurança aos usuários, promover o mínimo de impacto na visibilidade para preservação das belezas paisagísticas, e menor custo".

Em janeiro, ao final do período de votação, a Arsp vai divulgar no site o número de votos e a opção escolhida. Abaixo, confira como são os quatro modelos em votação.

1 - Barreira com cabos rígidos verticais em aço inox

Estrutura a ser instalada sobre o guarda rodas da Terceira Ponte com hastes rígidas verticais em aço inox, sem inclinação, com altura de 2,65 metros (a contar do piso) e espaçamento de 10 centímetros entre barras e pontas perfurantes na estrutura horizontal superior. Testes do Corpo de Bombeiros já demonstraram que a estrutura é de difícil transposição e a instalação é relativamente simples porque os suportes não são instalados por baixo da Ponte.

Desvantagens: interfere no cone de visualização do Convento da Penha e da Baía de Vitória.

Custo estimado: R$15.971.884,94.

Prazo de instalação: seis meses após contratação.

2 - Estrutura lateral rebaixada em fibra

Estrutura a ser instalada lateralmente ao guarda rodas da Terceira Ponte com chapas reforçadas em fibra de vidro. O nível superior da estrutura está em nível com o guarda corpo da Ponte e possui altura de 2,83 metros. Espaçamento de 15 centímetros entre barras verticais. Este modelo não interfere no cone de visualização do Convento da Penha e da Baía de Vitória. O material em fibra de vidro possui alta resistência, imune à corrosão, baixo peso (75% mais leve que o aço), resistente a impactos e de fácil instalação.

Desvantagens: material cujo uso é menos difundido que o aço. Embora custo de instalação seja menor, o custo de fabricação é, geralmente, maior.

Custo estimado: R$25.213.463,14 (não inclui custo de iluminação especial)

Prazo de instalação: seis meses após contratação.

3 - Estrutura lateral rebaixada em aço inox

Estrutura a ser instalada lateralmente ao guarda rodas da Terceira Ponte, com altura de 2,30 metros e espaçamento de 15,50 centímetros entre barras. Modelo não interfere no cone de visualização do Convento da Penha e da Baía de Vitória. O Material em aço inox com alta resistência a impacto e boa resistência à oxidação.

Desvantagens: Em virtude do peso acentuado da estrutura, foi necessário adequar o layout inicial para uma menor quantidade de aço inox, refletindo custos mais baixos e um peso menor. Ainda assim, o custo estimado ainda permanece como sendo o mais alto dentre as quatro alternativas.

Custo estimado: R$27.000.000,00 (não inclui custo de iluminação especial)

Prazo de instalação: 06 (seis) meses após contratação.

4 - Estrutura lateral rebaixada em sistema de telas duplas

Estrutura a ser instalada lateralmente ao guarda rodas da Terceira Ponte com sistema de telas duplas sustentadas tubos metálicos em aço inox, com altura de 4,23 metros (a contar do nível superior do guarda corpo). As telas são sustentadas por presilhas que são desarmadas quando recebem impacto superior a 40kg, de modo que a rede se flexiona e dificulta, em parte, a escalada. O modelo é o de menor interferência na atual arquitetura da Ponte, tem custo total mais baixo e instalação mais rápida.

Desvantagens: a solução apresenta potencial de inibição às tentativas de suicídio, mas não possui o mesmo potencial para impedir efetivamente os suicídios, quando comparada com as demais alternativas. Além disso, em caso de salto sobre a rede instalada, será necessário, de qualquer forma, interditar, ao menos parcialmente, uma das pistas de rolamento da Ponte, para fins de resgate pelo Corpo de Bombeiros. As redes possuem menor tempo de vida útil e demandam maior manutenção.

Custo estimado: R$ 7.735.200,00.