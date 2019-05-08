VISTORIAS

Pontes e viaduto: falta manutenção em Serra, Cariacica e Viana

As irregularidades foram constatadas pela Associação Brasileira de Engenharia Civil no Espírito Santo (Abenc-ES) em seis pontes e um viaduto vistoriados nos municípios

Publicado em 8 de maio de 2019 às 23:39 - Atualizado há 6 anos

Conservação ruim de ponte incomoda moradores de Jacaraípe, na Serra Crédito: Eduardo Dias

Rachaduras, ferragens expostas e guarda-corpos em péssimas condições. Essas foram algumas irregularidades constatadas pela Associação Brasileira de Engenharia Civil no Espírito Santo (Abenc-ES) em seis pontes e um viaduto vistoriados nos municípios de Serra, Cariacica e Viana. Os laudos foram apresentados em reunião da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa na tarde desta quarta-feira (08). A falta de manutenção é citada como causa das falhas estruturais.

Laudos apontam, falta manutenção em pontes da Serra, Cariacica e Viana

Dos sete pontos vistoriados, os engenheiros apontaram três piores cenários que necessitam de maior atenção: a ponte principal de Jacaraípe; a ponte que liga Cariacica e Viana, entre os bairros São Francisco e Vila Bethânia; e a ponte sobre o Rio Bubu, em Porto de Cariacica, na Rodovia José Sette.

Ponte de Jacaraípe apresenta ferragens expostas Crédito: Divulgação | Abenc

Na ponte de Jacaraípe, não há a proteção de concreto em vários pontos da estrutura. Segundo o vice-presidente da Associação, Jaime Oliveira Veiga, isso faz com que o aço fique exposto e acelere a degradação da ponte. No laudo, é recomendada “imediata atenção” na recuperação estrutural.

“Já houve desplacamento do concreto, ou seja, perdeu a placa que protege o aço, que começou a se decompor, em um estado de corrosão avançado. Como são em vários pontos de elementos da estrutura, isso requer que faça um estudo mais minucioso e um planejamento imediato para uma intervenção”, disse.

Já na ponte que liga Cariacica e Viana, entre os bairros São Francisco e Vila Bethânia, e na ponte sobre o Rio Bubu, em Porto de Cariacica, o problema, além da falta de manutenção, se dá pelas mudanças urbanísticas dos locais. Segundo Jaime Veiga, as duas estruturas foram construídas há muito tempo, quando não havia a demanda de veículos que existe hoje. Nos dois pontos há deterioração da estrutura, como rachaduras e ferragens expostas.

“Não tem espaço para pedestre passar, para veículo passar junto com ciclista. Então, você tem que atualizar aquela ponte. Fazer um estudo pra saber se é melhor recuperar ou fazer um projeto atualizando e atendendo as necessidades urbanísticas atuais”, explicou.

Ponte sobre o Rio Bubu não tem guarda-corpo por toda a extensão Crédito: Divulgação | Abenc

As demais vistorias aconteceram nas pontes Estaiada e Velha, em Jacaraípe; na ponte Flodoaldo Borges, entre Nova Almeida e Fundão; e no viaduto Tabajara, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. (confira a situação delas no fim da reportagem)

Após a apresentação dos laudos, o deputado estadual Marcelo Santos, presidente da Comissão de Infraestrutura informou que o material produzido será enviado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES), à Eco 101 – concessionária que administra a BR 101/Rodovia do Contorno - e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – agência que regula as concessões rodoviárias.

Responsável pelas pontes Estaiada e Velha, em Jacaraípe, a Prefeitura da Serra informou que as estruturas passaram por reforma e ampliação em 2018 e vistorias são realizadas periodicamente. Disse ainda que os laudos serão avaliados pela equipe técnica da Secretaria de Obras, que vai aos locais nos próximos dias.

Guarda-corpo do viaduto Tabajara na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Divulgação | Abenc

A Eco 101, concessionária responsável pela Rodovia do Contorno onde está instalado o Viaduto Tabajara, informou que o trecho estava sob responsabilidade do DNIT até junho de 2018, quando foi incorporada ao contrato da concessionária. Disse ainda que já desenvolveu e enviou projetos para a ANTT e assim que forem aprovados, tomará as providências para iniciar as obras de recuperação deste e dos demais viadutos e pontes da Rodovia do Contorno, bem como de toda a parte estrutural da rodovia.

O DER-ES, responsável pelas ponte principal de Jacaraípe, pela ponte entre São Francisco e Vila Bethânia, pela ponte sobre o Rio Bubu e pela ponte Flodoaldo Borges, foi procurada pela reportagem para falar sobre a fiscalização e manutenção das estruturas, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

Situação das estruturas, de acordo com os laudos apresentados:

Ponte de Jacaraípe: ponte que registra um grande fluxo de veículos, apresenta falta do cobrimento do concreto em parte dos elementos estruturais, deixando alguns pontos em avançado estado de corrosão.

Ponte Estaiada de Jacaraípe: feita para passagem de pedestres e ciclistas, apresenta pontos de corrosão por diversas partes da estrutura metálica. Algumas partes do guarda-corpo estão frágeis, principalmente nas partes baixas.

Ponte Velha de Jacaraípe: utilizada atualmente como passagem para pedestres e ponto para pescadores, apresenta ferragens expostas com avançado estado de corrosão e fissuras na estrutura.

Ponte entre São Francisco e Vila Bethânia (Cariacica e Viana): Construída há muitos anos para suportar pouca carga, hoje apresenta ferragens expostas com armadura em estado avançado de corrosão. Já cedeu mais de 30cm e a estrutura que foi colocada para aparar a estrutura já está comprometida.

Ponte sobre o Rio Bubu (Porto de Cariacica): Inaugurada no fim dos anos 80, apresenta elementos internos expostos, falta de guarda-corpo ao longo de toda a extensão da ponte e curto espaço para trânsito de veículos, pedestres e ciclistas.

Viaduto no Bairro Tabajara (Rodovia do Contorno): Além da armadura em estado avançado de corrosão, o desplacamento do guarda-corpo preocupa, já que veículos passam por baixo do viaduto e podem ser atingidos por possíveis pedaços de concreto que possam se soltar.

Ponte Flodoaldo Borges (Nova Almeida X Fundão): Apresenta tubulação oxidada, ferragens expostas e parte do guarda-corpo deteriorado

