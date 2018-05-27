Policial que se masturbou em frente a escola em Vitória é preso

Rodrigo Oliveira se entregou à polícia na última sexta-feira (25), em Colatina Crédito: Internauta/Gazeta Oline

em frente a uma escola de Vitória, foi preso na noite da última sexta-feira (25). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se apresentou na 15ª Delegacia Regional de Colatina e foi detido. Havia um mandado de prisão aberto contra ele. O policial militar Rodrigo Oliveira, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em Colatina e de praticar gestos obscenosde Vitória, foi preso na noite da última sexta-feira (25). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se apresentou na 15ª Delegacia Regional de Colatina e foi detido. Havia um mandado de prisão aberto contra ele.

afastado de suas funções. No dia anterior, ele foi flagrado enquanto se masturbava em frente a um colégio em Jardim Camburi. Uma estudante de Direito, que foi à instituição de ensino buscar o filho de 15 anos, flagrou o ato, fotografou e registrou um boletim de ocorrência. Em seguida, Oliveira foi encaminhado ao Quartel do Comando Geral (QCG) da PM do Espírito Santo, em Maruípe, na capital, onde está preso. Desde o último dia 18, o policial militar estava. No dia anterior, ele foi flagrado enquanto se masturbava em frente a um colégio em Jardim Camburi. Uma estudante de Direito, que foi à instituição de ensino buscar o filho de 15 anos, flagrou o ato, fotografou e registrou um boletim de ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que determinou no dia 18 a abertura de um processo administrativo disciplinar demissionário a fim de julgar a conduta atribuída ao militar. A abertura do processo também estabelece o afastamento preventivo e imediato das suas funções. Oliveira era lotado no batalhão da PM em Colatina, no Noroeste do Estado.

"ALÍVIO"

A mãe da menina de 11 anos que foi abusada sexualmente por Oliveira contou que se sente aliviada com a prisão do acusado. Fico um pouco aliviada. Se ele ficar preso por pelo menos oito anos, minha filha vai ter idade suficiente para se defender quando ele sair da prisão, vou prepará-la para isso. Eu espero que ele pague pelo que fez e não tenha abusado de outras crianças, disse a vendedora ambulante, que não terá seu nome revelado para preservar a identidade de sua filha.

Os abusos aconteceram em Colatina, há mais de um ano. A mãe descobriu os crimes após encontrar um bilhete da filha para o suspeito na mochila da criança. Como ele continuava solto, mesmo após o que fez, eu tinha medo de sair na rua, parei de ir à igreja, só ia trabalhar e levava minha filha à escola. Essa noite já consegui dormir melhor, mas vou me sentir melhor ainda se ele cumprir a pena toda. Espero que se faça justiça, ressaltou.

A vendedora ambulante também contou como está sua filha agora. Ela não quer tratamento psicológico, não quer falar sobre o assunto, ficou traumatizada. Um ano depois, minha filha tem outra mente e quer esquecer tudo o que aconteceu. Ela já sabe que ele foi preso, eu contei, mas ela não gosta de tocar no assunto, afirmou.