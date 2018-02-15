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Colisão em poste

Policial militar morre em acidente de moto em Vitória

Luan Brunoro Barbosa, 27 anos, era lotado no 1º Batalhão da Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 12:22

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 12:22

Luan Brunoro Barbosa morreu aos 27 anos Crédito: Reprodução/Facebook
O policial militar Luan Brunoro Barbosa, 27 anos, morreu em um acidente de moto na madrugada desta quinta-feira (15) na região da Ponte da Passagem, em Vitória.
Por volta de 1h40, policiais estavam patrulhando nas proximidades da Reta da Penha quando ouviram um barulho forte de colisão.
Próximo a um posto de gasolina na descida da ponte, sentido Praia do Canto, os PMs viram a moto de Luan, uma Yamaha Lander XTZ 250 preta, batida em um poste. Em seguida, os policiais viram o colega caído na calçada e perceberam que ele já estava sem os sinais vitais.
O Samu foi acionado e constatou a morte de Luan no local. O policial era lotado no 1º Batalhão da Polícia Militar.
Com informações de Mayra Bandeira

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