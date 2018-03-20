Policial baleado em Vila Velha precisa de doação de sangue

O soldado Afonso Miller Costa de Mello foi baleado nesta terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Facebook

O soldado da Polícia Militar Afonso Miller de Mello, que foi baleado na cabeça na manhã desta terça-feira (20), necessita de doação de sangue. Ele segue internado em estado gravíssimo, no Hospital São Lucas, em Vitória.

Em uma publicação na página da Polícia Militar do Espírito Santo no Facebook pede que qualquer tipo sanguíneo seja doado até as 19 horas desta terça-feira (20), no Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes), no bairro Maruípe, em Vitória. "Amigos, a Polícia Militar acredita na força do Sd Mello. O militar foi alvejado nesta manhã (20) e sua recuperação depende também da sua ajuda", ressaltava o post.





O CASO

Um soldado da Polícia Militar foi baleado na cabeça após sair de um treino de jiu-jitsu em uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (20).

As primeiras informações dão conta de que o soldado estava acompanhado de outro policial quando, ao sair do treino, seguiu de moto com o colega pela rua, quando pararam para fazer um pagamento ao professor da academia.

Dois bandidos, que estavam na esquina da Rua César Alcure, se aproximaram do soldado e um dos criminosos efetuou um disparo na cabeça do PM. Após o disparo, os bandidos fugiram em direções opostas.

O soldado foi cambaleando e se arrastando para o meio da rua, momento em que a delegada Arminda Rodrigues passou pelo local em uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e prestou socorro ao soldado. Com ajuda do outro PM, ele foi colocado no bando de trás do carro e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde deu entrada na unidade em estado gravíssimo.

EXAME

Uma amiga do soldado afirmou à reportagem da TV Gazeta que ele passou por uma tomografia para saber a gravidade do ferimento e que, após o exame, passa por uma cirurgia. O procedimento deve demorar até 6 horas.

SOLDADO PODE TER SIDO RECONHECIDO

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, em entrevista ao Gazeta Online, provavelmente o criminoso reconheceu o PM de alguma ação anterior.

SUSPEITOS PRESOS

Dois suspeitos de participação no crime foram presos pela Polícia Militar no início da tarde desta terça-feira (20). A ação contou com a ajuda de um helicóptero do Notaer. Neste momento a perícia da Polícia Civil está no local onde o soldado foi baleado, assim como outros policiais militares, que tentam localizar a arma do crime.

Com informações de Kaique Dias e Victor Muniz