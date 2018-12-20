Polícia vai investigar briga de jornalista em Vitória

Câmera de segurança mostra briga dentro de elevador em condomínio Crédito: Reprodução

Polícia Civil vai investigar a briga envolvendo o repórter da TV Gazeta Rodrigo Maia e o aposentado Nildo Ferreira, de 69 anos. O idoso foi agredido pelo profissional após uma discussão dentro do elevador de um prédio localizado na Praia do Canto, em Vitória, na última terça-feira (18). vai investigar a briga envolvendo o repórter da TV Gazeta Rodrigo Maia e o aposentado Nildo Ferreira, de 69 anos. O idoso foi agredido pelo profissional após uma discussão dentro do elevador de um prédio localizado na, em, na última terça-feira (18).

Rede Gazeta decidiu afastar Rodrigo da função de repórter até que o caso seja esclarecido. Na manhã desta quinta-feira (20), Nildo prestou depoimento na Delegacia do Idoso. Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, o aposentado, que é vizinho do jornalista, contou que as discussões entre os dois começaram por causa de barulho vindo do apartamento do repórter. Após a confusão, a. Na manhã desta quinta-feira (20), Nildo prestou depoimento na Delegacia do Idoso. Em conversa com a reportagem do, o aposentado, que é vizinho do jornalista, contou que as discussões entre os dois começaram por causa de barulho vindo do apartamento do repórter.

ENTREVISTA

"Nunca imaginei que ele também estava subindo no elevador. Então foi aquela coincidência que a gente não gosta de ter nunca. Quando eu subi, ele subiu também. Como ele vinha fazendo muito barulho, e eu já entrei com uma ação contra ele, falei: 'Você continua fazendo barulho, meu amigo'. Ele botou o nariz com o meu... Quando eu o afastei, ele partiu para cima. Ali mesmo eu fui a nocaute, relatou o aposentado.

Segundo Nildo, as discussões começaram há mais de um ano. "Ele mora lá há um ano e pouco e, desde que se mudou, ele sempre fez muito barulho", finalizou.

OUTRO LADO

Rodrigo Maia convocou uma coletiva à imprensa nesta quinta-feira (20) para se posicionar sobre os fatos. Assista:

POSICIONAMENTO DA REDE GAZETA