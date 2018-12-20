Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia do Canto

Polícia vai investigar briga de jornalista em Vitória

Homem agredido, de 69 anos, prestou depoimento na Delegacia do Idoso na manhã desta quinta-feira (20)

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 17:44
Câmera de segurança mostra briga dentro de elevador em condomínio Crédito: Reprodução
A Polícia Civil vai investigar a briga envolvendo o repórter da TV Gazeta Rodrigo Maia e o aposentado Nildo Ferreira, de 69 anos. O idoso foi agredido pelo profissional após uma discussão dentro do elevador de um prédio localizado na Praia do Canto, em Vitória, na última terça-feira (18).
Após a confusão, a Rede Gazeta decidiu afastar Rodrigo da função de repórter até que o caso seja esclarecido. Na manhã desta quinta-feira (20), Nildo prestou depoimento na Delegacia do Idoso. Em conversa com a reportagem do Gazeta Online, o aposentado, que é vizinho do jornalista, contou que as discussões entre os dois começaram por causa de barulho vindo do apartamento do repórter.
> PM conclui que militar que deu tapa em jovem cometeu crime
ENTREVISTA
"Nunca imaginei que ele também estava subindo no elevador. Então foi aquela coincidência que a gente não gosta de ter nunca. Quando eu subi, ele subiu também. Como ele vinha fazendo muito barulho, e eu já entrei com uma ação contra ele, falei: 'Você continua fazendo barulho, meu amigo'. Ele botou o nariz com o meu... Quando eu o afastei, ele partiu para cima. Ali mesmo eu fui a nocaute, relatou o aposentado.
Segundo Nildo, as discussões começaram há mais de um ano. "Ele mora lá há um ano e pouco e, desde que se mudou, ele sempre fez muito barulho", finalizou.
OUTRO LADO
Rodrigo Maia convocou uma coletiva à imprensa nesta quinta-feira (20) para se posicionar sobre os fatos. Assista:
POSICIONAMENTO DA REDE GAZETA
A Rede Gazeta decidiu afastar de suas funções o repórter Rodrigo Maia, que se envolveu numa briga no condomínio onde mora, em Vitória. As agressões foram filmadas pelas câmeras de segurança do prédio. A Rede Gazeta repudia qualquer tipo de violência. E tão logo tomou conhecimento dos fatos decidiu imediatamente pelo afastamento do repórter até apuração completa do ocorrido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados