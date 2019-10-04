Operação Força pela Vida

Polícia prende motoristas de aplicativo no Aeroporto de Vitória

Segundo a polícia os motoristas estavam atuando de maneira irregular no local. As prisões aconteceram durante uma operação chamada de Força pela Vida

Operação conjunta prendeu motoristas irregulares no aeroporto de Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Seis pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (04) em uma das entradas do Aeroporto de Vitória, por atuarem como motoristas de aplicativo de forma irregular no local. As prisões aconteceram durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Detran/ES, chamada "Força pela Vida".

Segundo pessoas que presenciaram o ocorrido, os homens faziam abordagens a passageiros que saíam da área de desembarque se identificando como motoristas de aplicativo e oferecendo corridas. Por volta das 10h, agentes das forças de segurança chegaram ao local, abordaram os suspeitos e os levaram em viaturas. De acordo com testemunhas, um deles ainda tentou fugir, mas também foi detido pelos policiais.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que representantes dos órgãos envolvidos na operação vão dar mais detalhes da operação em uma entrevista coletiva ainda na tarde desta sexta-feira (04), em Vitória.

