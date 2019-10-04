Home
>
Grande Vitória
>
Polícia prende motoristas de aplicativo no Aeroporto de Vitória

Polícia prende motoristas de aplicativo no Aeroporto de Vitória

Segundo a polícia os motoristas estavam atuando de maneira irregular no local. As prisões aconteceram durante uma operação chamada de Força pela Vida

José Carlos Schaeffer

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 13:50

 - Atualizado há 6 anos

Operação conjunta prendeu motoristas irregulares no aeroporto de Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Seis pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (04) em uma das entradas do Aeroporto de Vitória, por atuarem como motoristas de aplicativo de forma irregular no local. As prisões aconteceram durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Detran/ES, chamada "Força pela Vida".

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

>Após reportagem, motoristas clandestinos continuam ação no Aeroporto

Segundo pessoas que presenciaram o ocorrido, os homens faziam abordagens a passageiros que saíam da área de desembarque se identificando como motoristas de aplicativo e oferecendo corridas. Por volta das 10h, agentes das forças de segurança chegaram ao local, abordaram os suspeitos e os levaram em viaturas. De acordo com testemunhas, um deles ainda tentou fugir, mas também foi detido pelos policiais.

Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que representantes dos órgãos envolvidos na operação vão dar mais detalhes da operação em uma entrevista coletiva ainda na tarde desta sexta-feira (04), em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Motorista de Aplicativo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais