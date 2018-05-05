Polícia Militar diz que realiza 50 blitze por dia em Jardim da Penha

Para evitar que seja vítima de outros assaltos, uma vendedora, que prefere não se identificar, guarda o celular no modo silencioso no fundo falso da bolsa ou no sutiã. Crédito: Carlos Alberto Silva

A sensação de insegurança de moradores e comerciantes de Jardim da Penha não passa, mesmo com a realização de blitze diárias no bairro. A Polícia Militar realiza cerca de 50 operações por dia para conter a ação de criminosos.

O major Carlos Magno de Oliveira Silva, comandante da 12ª Companhia da PM  que, além de Jardim da Penha, atua nos demais bairros da região continental de Vitória  diz que o trabalho de repressão é intenso, mas tem observado que, quando a polícia faz as blitze em um ponto, os bandidos migram para outro.

Temos percebido queda nas ocorrências de roubo a pessoas mas, como se dá esse fenômeno da concentração de delitos em alguns pontos, devido à migração, dá a impressão contrária para a população, afirma.

Questionado sobre o déficit no policiamento, o major Carlos Magno assegurou que a perspectiva é atender a comunidade com aumento no efetivo, mas disso depende a realização do concurso da PM, que ainda está em andamento.

Para uma vendedora de 29 anos, que preferiu não se identificar, a insegurança em Jardim da Penha é tão grande que talvez ela só se sentisse mais tranquila para trabalhar se uma radiopatrulha ficasse durante todo o dia na Praça Wolghano Netto, lugar de grande movimentação no bairro. Ela tem medo porque já foi assaltada ao abrir a porta da loja para atender um homem que pedia uma xícara de café. No entanto, a intenção dele era assaltar.

CAMPANHA

O major Carlos Magno conta que foi iniciada neste mês a campanha Proteja seu Comércio pela qual policiais militares estão visitando todos os estabelecimentos na área de abrangência da 12ª Companhia.

Durante a visita da PM, os lojistas e funcionários podem apresentar sugestões, tirar dúvidas e fazer reclamações. Os policiais também oferecem orientações, como o posicionamento mais adequado para o caixa do comércio e como eliminar vulnerabilidades do local.

Nesse bate-papo, prestamos uma consultoria em segurança. Além disso, colhemos informações que podem nos ajudar. Eu deixo de ter um policiamento aleatório e passo a fazer uma ronda qualitativa, com base no levantamento que está sendo realizado, ressalta.

O bairro também é atendido por agentes da Guarda Municipal que atuam em apoio à PM. Fazemos um trabalho de cooperação, com agentes em viaturas, motos, a pé e em bicicletas, afirma Fronzio Calheira Mota, secretário municipal de Segurança Urbana.

Também temos um sistema de videomonitoramento 24 horas no bairro, com 16 câmeras, criamos um posto da guarda na Ponte da Passagem para controle daquela região, e recentemente instalamos o Cerco Inteligente de Segurança que, inclusive, já conseguiu recuperar veículo furtado em Jardim da Penha. São várias medidas adotadas, não apenas para esse bairro, mas para todo o município, finaliza Calheira.

PERSEGUIÇÃO POLICIAL NO MEIO DA TARDE

A equipe de reportagem esteve em Jardim da Penha na sexta-feira (04) por volta de 16 horas quando presenciou uma ação policial no bairro: uma perseguição policial na região da Praça Wolghano Netto, perto de um supermercado.

Viaturas da Polícia Militar perseguiram um motociclista, que estava descalço, até a Rua Comissário Octávio de Queiroz, na altura de uma farmácia, para abordá-lo. O movimento da PM chamou a atenção de quem passava pelo local e surpreendeu os moradores, mas o homem foi liberado.

Parte da equipe que perseguiu o suspeito estava realizando uma blitz na entrada do bairro, logo depois da descida da Ponte da Passagem, na Rua Hugo Viola. Os policiais informaram que realizam a fiscalização durante 40 minutos em um certo ponto, depois mudam, de forma itinerante.