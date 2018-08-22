Polícia identifica oito ladrões e sete confessam invasão a lojas

Balcão vazio: produtos eletrônicos foram levados de loja em Laranjeiras Crédito: Bernardo Coutinho

Após os casos de arrombamentos onde criminosos utilizam veículos para invadir lojas da Grande Vitória, a Polícia Civil informou que já identificou oito criminosos. Um dos bandidos participou da ação na loja Sipollati, na madrugada de terça-feira (21), em Laranjeiras, na Serra. Para a polícia, os ladrões estão imitando o modo de agir que ocorre em São Paulo.

De acordo com o delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial, os sete primeiros criminosos identificados prestaram depoimento nos últimos dias. Mas, apesar de terem confessado o crime, foram liberados porque estavam fora da situação de flagrante. A prisão deles já foi pedida.

Além deles, a polícia identificou 14 receptadores, que assinaram termo circunstanciado e respondem pelo crime, inicialmente, em liberdade. Na investigação, quatro veículos foram apreendidos.

O oitavo bandido foi identificado na tarde de terça-feira (21). Ele participou do último furto na Sipolatti e agora é procurado pela polícia, contou.

Vidigal afirmou que esses grupos atuam pela oportunidade e não possuem uma organização criminosa. Ele acredita que essa onda de arrombamentos se deu por conta de uma matéria que foi veiculada nacionalmente onde mostrou que criminosos de São Paulo atuam utilizando veículos para arrombar lojas.

Isso pode ter servido como inspiração para os bandidos que atuam no Espírito Santo. Durante a investigação, quatro veículos foram apreendidos. A maioria deles era furtada justamente para este tipo de ação.

FORÇA-TAREFA DA PM CONTINUA

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, anunciou na terça-feira (21) que tem feito reuniões com os comerciantes , além de operações para inibir os arrombamentos. Indagado se esse é o momento para rever as ações da polícia, ele respondeu que, por enquanto, não há pretensões de mudanças.

Do dia 16 ao dia 20 deste mês, a polícia realizou 225 operações. A medida faz parte da força-tarefa que começou no último dia 13, com reforço do policiamento em avenidas onde há muito comércio, utilizando até helicópteros.

Não se pode desacreditar o trabalho da polícia. Por enquanto, o objetivo é alinhar as operações e continuar conversando com os comerciantes. Se for notado um número maior de arrombamentos em determinada região, o planejamento pode ser remodelado.

Ladrões usam carro no segundo roubo em Porto Canoa Crédito: Reprodução

ARROMBAMENTOS EM REDE DE LOJAS

25 de julho

Primeira vez

Porto Canoa, Serra

Foi o primeiro caso de arrombamento registrado. Os criminosos usaram uma caminhonete para arrombar o estabelecimento. Foram levados televisões, eletrodomésticos e parte do mostruário de celulares.

7 de agosto

segunda vez

Porto Canoa, Serra

Pela segunda vez em 12 dias, a loja de Porto Canoa foi arrombada. O método usado pelos criminosos para invadir o local foi o mesmo da primeira vez. Foram levados todos os aparelhos celulares, notebooks e outros eletrônicos. O prejuízo estava estimado em R$ 80 mil.

13 de agosto

Terceira vez

Vila Rubim, Vitória

Os criminosos, mais uma vez, utilizaram um veículo para arrombar a porta de aço do estabelecimento. Foram levados um televisor, um micro-ondas e um aparelho de som. Além do que foi levado, geladeiras e máquinas de lavar que ficam em exposição foram danificados.

21 de agosto (Terça-feira)

Quarta vez

Laranjeiras, Serra