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São Gabriel da Palha

Polícia identifica mãe de recém-nascido jogado em quintal no ES

Caso ocorreu em São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado; corpo foi encaminhado para Colatina

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 19:32
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Viviane Carneiro
A mãe do bebê que foi encontrado morto em uma caixa de areia em São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado, foi identificada. De acordo com a Polícia Civil, a mãe é uma adolescente e o bebê, do sexo feminino, seria recém-nascido.
Polícia identifica mãe de recém-nascido jogado em quintal no ES
Segundo o delegado regional Juliano Batista, ainda não é possível saber se a adolescente sofreu um aborto espontâneo ou provocado, ou se o caso é um infanticídio. Foram realizadas buscas na região à procura de alguma grávida que morasse por lá. Foi encontrada uma adolescente, que confessou ser a mãe do bebê, explicou.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para exames. Por ter acontecido em um final de semana, o caso foi registrado aqui em Barra de São Francisco, mas será encaminhado para a delegacia de São Gabriel da Palha. A Polícia Civil está investigando, informou o delegado.
Por envolver uma menor de idade, o nome do bairro onde o corpo do bebê foi deixado e o nome da mãe não serão divulgados.

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