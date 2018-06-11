Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Viviane Carneiro

A mãe do bebê que foi encontrado morto em uma caixa de areia em São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado, foi identificada. De acordo com a Polícia Civil, a mãe é uma adolescente e o bebê, do sexo feminino, seria recém-nascido.

Your browser does not support the audio element. Polícia identifica mãe de recém-nascido jogado em quintal no ES

Segundo o delegado regional Juliano Batista, ainda não é possível saber se a adolescente sofreu um aborto espontâneo ou provocado, ou se o caso é um infanticídio. Foram realizadas buscas na região à procura de alguma grávida que morasse por lá. Foi encontrada uma adolescente, que confessou ser a mãe do bebê, explicou.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para exames. Por ter acontecido em um final de semana, o caso foi registrado aqui em Barra de São Francisco, mas será encaminhado para a delegacia de São Gabriel da Palha. A Polícia Civil está investigando, informou o delegado.