Polícia Civil faz mutirão para emissão de identidades na Serra

Mutirão de emissão da Carteira Identidade acontecerá nesta sexta (23) Crédito: Divulgação/PMV

A Polícia Civil promoverá nesta sexta-feira (23) um mutirão de identificação civil itinerante para quem ainda não possui a Carteira Nacional de Identidade emitida. A mobilização será na Associação de Moradores de Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.

Inicialmente, seriam distribuídas 600 senhas, entretanto, devido à grande demanda, o número aumentou para 800. O atendimento à população está previsto para começar a partir das 9h com término às 17h. A Polícia Civil recomenda que os interessados devem chegar cedo ao local. Serão 42 pessoas trabalhando para agilizar e facilitar o serviço à população.

Para emitir a 1º via do documento é necessário apresentar original e cópia simples da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, CPF e foto 3x4.

Segundo Danilo Bahiense, superintendente da Polícia Civil na Serra, o objetivo do mutirão baseia-se em aliviar o trabalho nos postos de emissão e simplificar o serviço ao cidadão. "O mutirão consiste em aproximar os serviços oferecidos pela Polícia a toda população. A carteira de identidade é o diploma de cidadania sendo pré requisito para CTPS, Título Eleitoral, CNH, Passaporte, dentre outros. Além de desafogar os postos de identificação", afirmou Bahiense.