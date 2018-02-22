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Polícia Civil faz mutirão para emissão de identidades na Serra

Cerca de 800 pessoas devem ser atendidas nesta sexta (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 19:15

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 19:15

Mutirão de emissão da Carteira Identidade acontecerá nesta sexta (23) Crédito: Divulgação/PMV
A Polícia Civil promoverá nesta sexta-feira (23) um mutirão de identificação civil itinerante para quem ainda não possui a Carteira Nacional de Identidade emitida. A mobilização será na Associação de Moradores de Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.
Inicialmente, seriam distribuídas 600 senhas, entretanto, devido à grande demanda, o número aumentou para 800. O atendimento à população está previsto para começar a partir das 9h com término às 17h. A Polícia Civil recomenda que os interessados devem chegar cedo ao local. Serão 42 pessoas trabalhando para agilizar e facilitar o serviço à população.
Para emitir a 1º via do documento é necessário apresentar original e cópia simples da certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, CPF e foto 3x4.
Segundo Danilo Bahiense, superintendente da Polícia Civil na Serra, o objetivo do mutirão baseia-se em aliviar o trabalho nos postos de emissão e simplificar o serviço ao cidadão. "O mutirão consiste em aproximar os serviços oferecidos pela Polícia a toda população. A carteira de identidade é o diploma de cidadania sendo pré requisito para CTPS, Título Eleitoral, CNH, Passaporte, dentre outros. Além de desafogar os postos de identificação", afirmou Bahiense.
A previsão de entrega da identidade é de 30 dias após a solicitação e poderá ser retirada no posto de identificação do município da Serra.

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