Polícia caça fugitivos do CDP da Serra; veja vídeo

Internautas do Gazeta Online afirmaram que agentes da Polícia Militar também estão no local Crédito: Internauta

Um helicóptero da Polícia Militar foi usado para fazer buscas aos detentos que fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra na noite desta terça-feira (06). A aeronave sobrevoou uma área próxima à Rodovia do Contorno, também na Serra, na manhã desta quarta-feira (7). A ação também contou com policiais militares no solo, às margens da rodovia.

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) na busca pelos sete detentos que fugiram da unidade. A operação, segundo a Polícia Militar, trata-se de um apoio à(Sejus) na busca pelos sete detentos que fugiram da unidade.

SEJUS

Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que está apurando com rigor a fuga de sete detentos, registrada na noite desta terça-feira (6), do Centro de Detenção Provisória da Serra. Os foragidos foram identificados como Brenner de Souza Julião, Luan Correa, Thiago de Oliveira, Anderson Vinicius Santos Pires, Lucas Phelipe Calixto Carvalho, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano.

www.disquedenuncia181.es.gov.br. A PM trabalha com o batalhão especial e com estrutura de helicóptero de forma incansável para capturar os foragidos. A Polícia Civil e Polícia Militar estão trabalhando incansavelmente em busca dos foragidos. Informações sobre o paradeiro dos detentos podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, ou pelo site. A PM trabalha com o batalhão especial e com estrutura de helicóptero de forma incansável para capturar os foragidos.

A Sejus acrescenta ainda que já adotou todas as medidas cabíveis e enviou informações sobre a fuga ao juiz da Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual, como de praxe.

OS FUGITIVOS

O CASO

Na noite desta terça-feira (6), uma fuga em massa foi registrada no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. De acordo com a Sejus, sete detentos fugiram da unidade.

Eles foram identificados como Brenner de Souza Julião, Luan Correa, Thiago de Oliveira, Anderson Vinicius Santos Pires, Lucas Phelipe Calixto Carvalho, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano. Outros detentos também tentaram fugir, mas foram recapturados ainda dentro do complexo.