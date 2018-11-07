Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Helicóptero na busca

Polícia caça fugitivos do CDP da Serra; veja vídeo

Na noite desta terça-feira (06), uma fuga em massa foi registrada no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), sete detentos fugiram da unidade

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 14:25
Internautas do Gazeta Online afirmaram que agentes da Polícia Militar também estão no local Crédito: Internauta
Um helicóptero da Polícia Militar foi usado para fazer buscas aos detentos que fugiram do Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra na noite desta terça-feira (06). A aeronave sobrevoou uma área próxima à Rodovia do Contorno, também na Serra, na manhã desta quarta-feira (7). A ação também contou com policiais militares no solo, às margens da rodovia.
A operação, segundo a Polícia Militar, trata-se de um apoio à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) na busca pelos sete detentos que fugiram da unidade.
> Fuga em massa é registrada no Centro de Detenção Provisória da Serra
> Detento se masturba durante atendimento com assistente social no ES
SEJUS
Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que está apurando com rigor a fuga de sete detentos, registrada na noite desta terça-feira (6), do Centro de Detenção Provisória da Serra. Os foragidos foram identificados como Brenner de Souza Julião, Luan Correa, Thiago de Oliveira, Anderson Vinicius Santos Pires, Lucas Phelipe Calixto Carvalho, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano.
A Polícia Civil e Polícia Militar estão trabalhando incansavelmente em busca dos foragidos. Informações sobre o paradeiro dos detentos podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. A PM trabalha com o batalhão especial e com estrutura de helicóptero de forma incansável para capturar os foragidos.
A Sejus acrescenta ainda que já adotou todas as medidas cabíveis e enviou informações sobre a fuga ao juiz da Execução Penal e ao Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), do Ministério Público Estadual, como de praxe.
OS FUGITIVOS
O CASO
Na noite desta terça-feira (6), uma fuga em massa foi registrada no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. De acordo com a Sejus, sete detentos fugiram da unidade.
Eles foram identificados como Brenner de Souza Julião, Luan Correa, Thiago de Oliveira, Anderson Vinicius Santos Pires, Lucas Phelipe Calixto Carvalho, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano. Outros detentos também tentaram fugir, mas foram recapturados ainda dentro do complexo. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados