Pode faltar água em mais de 120 bairros na Grande Vitória

No próximo sábado (8) a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) realizará manutenção preventiva do Sistema Santa Maria da Vitória. O serviço será prestado nos municípios de Cariacica, Fundão, Serra e Vitória, totalizando 126 bairros que podem ter o abastecimento de água interrompido. O horário da manutenção será das 6h às 18h e o reabastecimento para as regiões afetadas será realizado em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
A justificativa da Cesan para o plano de manutenções é a chegada do verão, momento em que o consumo de água no Estado aumenta, em especial com a chegada dos turistas. A Companhia ainda alerta a população para planejar reservas para o período. O número para atendimento ao cliente do serviço Cesan, disponível para prestar informações, é o 115.
OS BAIRROS
Cariacica
Cariacica Sede
Nova Esperança
Nova Rosa Da Penha
Padre Mathias
Porto de Cariacica
São João Batista
Vila Cajueiro
Fundão
Praia Grande
Mirante da Praia
Enseada das Garças
Costa Azul
Rio Preto
Direção
Serra
Alterosas
André Carloni
Bairro Novo
Balneário Carapebus
Barcelona
Barro Branco
Bicanga
Boa Vista I
Boa Vista II
Boulevard Lagoa
Camará
Cantinho do Céu
Carapina Grande
Castelândia
Central Carapina
Chácara Parreiral
Cidade Pomar
Cidade Continental
Civit I
Civit II
Colina Laranjeiras
Conjunto Carapina I
Conjunto Jacaraípe
Costa Dourada
Costabela
Das Laranjeiras
De Fátima
Diamantina
Eldorado
Enseada Jacaraípe
Estância Monazítica
Eurico Sales
Feu Rosa
Guaraciaba
Hélio Ferraz
Jacuhy
Jardim Atlântico
Jardim Carapina
Jardim Limoeiro
Jardim Tropical
José de Anchieta
José de Anchieta II
José de Anchieta III
Lagoa de Carapebus
Lagoa Jacaraípe
Laranjeiras Velha
Manguinhos
Manoel Plaza
Marbella
Maringá
Mata da Serra
Morada Laranjeiras
Nova Almeida
Nova Carapina I
Nova Carapina II
Nova Zelândia
Novo Horizonte
Novo Porto Canoa
Ourimar
Parque das Gaivotas
Parque Jacaraípe
Parque Residencial Laranjeiras
Parque Residencial Mestre Álvaro
Parque Residencial Nova Almeida
Parque Residencial Tubarão
Parque Santa Fé
Planalto de Carapina
Pitanga
Planície da Serra
Portal de Jacaraípe
Porto Canoa
Porto Dourado
Praia da Baleia
Praia de Capuba
Praia de Carapebus
Praiamar
Reis Magos
Residencial Jacaraípe
Residencial Vista do Mestre
Rosário de Fátima
Santa Luzia
Santa Rita de Cássia
São Diogo I
São Diogo II
São Francisco
São Geraldo
São João
São Patrício
São Pedro
Serra Dourada I
Serra Dourada II
Serra Dourada III
Serramar
Solar de Anchieta
Taquara I
Taquara II
Tims
Valparaíso
Vila Nova de Colares
Vila Tongo
Vitória
Antônio Honório
Boa Vista
Goiabeiras
Jabour
Jardim Camburi
Jardim da Penha
Maria Ortiz
Mata da Praia
Morada de Camburi
Pontal de Camburi
República
Segurança do Lar
Solon Borges