Podcast: Jorge Come-Cru, um dos pistoleiros mais cruéis do ES

O terceiro e último episódio da série de podcasts de A Gazeta, Vidas Bandidas, conta como Jorge Come-Cru, descendente de índios Pojixás, transformou-se em parte da história do Noroeste do Espírito Santo como um dos principais pistoleiros do Estado. A fama do criminoso veio pela forma cruel e sanguinária com que ele praticava os assassinatos, comendo suas vítimas ainda vivas, entre outras barbaridades. Tanto que até hoje, mesmo após sua morte, ele é temido na região.