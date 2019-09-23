Podcast: Jorge Come-Cru, um dos pistoleiros mais cruéis do ES

A fama do bandido veio pela forma cruel e sanguinária com que ele praticava os assassinatos, comendo suas vítimas ainda vivas, entre outras barbaridades

Publicado em 23/09/2019 às 19h50
Atualizado em 23/01/2020 às 15h05

O terceiro e último episódio da série de podcasts de A Gazeta, Vidas Bandidas, conta como Jorge Come-Cru, descendente de índios Pojixás, transformou-se em parte da história do Noroeste do Espírito Santo como um dos principais pistoleiros do Estado. A fama do criminoso veio pela forma cruel e sanguinária com que ele praticava os assassinatos, comendo suas vítimas ainda vivas, entre outras barbaridades. Tanto que até hoje, mesmo após sua morte, ele é temido na região.

Clique no play verde abaixo para ouvir o podcast.

Podcast

