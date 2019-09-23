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Podcast: Jorge Come-Cru, um dos pistoleiros mais cruéis do ES

A fama do bandido veio pela forma cruel e sanguinária com que ele praticava os assassinatos, comendo suas vítimas ainda vivas, entre outras barbaridades

Sullivan Silva

Publicado em

23 set 2019 às 19:50
O terceiro e último episódio da série de podcasts de A Gazeta, Vidas Bandidas, conta como Jorge Come-Cru, descendente de índios Pojixás, transformou-se em parte da história do Noroeste do Espírito Santo como um dos principais pistoleiros do Estado. A fama do criminoso veio pela forma cruel e sanguinária com que ele praticava os assassinatos, comendo suas vítimas ainda vivas, entre outras barbaridades. Tanto que até hoje, mesmo após sua morte, ele é temido na região.
Clique no play verde abaixo para ouvir o podcast. Use fones de ouvido para uma melhor experiência.
OUÇA TAMBÉM
> Episódio 1: as fugas espetaculares de Pedro Grosso
> Episódio 2: Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais famoso do ES na década de 80
> Saiba como ouvir nas principais plataformas de áudio

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