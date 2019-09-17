Podcast: Edmilson Cândido do Rosário, o bandido que aterrorizou o ES

O segundo episódio da série de podcasts de A Gazeta, Vidas Bandidas, relembra como Edmilson Cândido do Rosário deixou de ser motorista de ônibus para se transformar no bandido mais temido do Espírito Santo, na década de 1980. Com roubos e mortes na ficha criminal, ele ganhou fama de assassino cruel, que perdeu as contas de quantas pessoas matou, e também de Robin Hood capixaba, que distribuía o fruto do roubo para a população carente.