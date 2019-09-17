Podcast: Edmilson Cândido do Rosário, o bandido que aterrorizou o ES

No segundo episódio da série Vidas Bandidas, conheça a história do criminoso que ganhou fama de cruel e também Robin Hood capixaba na década de 80

Publicado em 17/09/2019 às 17h49
Atualizado em 17/04/2020 às 12h14

O segundo episódio da série de podcasts de A Gazeta, Vidas Bandidas, relembra como Edmilson Cândido do Rosário deixou de ser motorista de ônibus para se transformar no bandido mais temido do Espírito Santo, na década de 1980. Com roubos e mortes na ficha criminal, ele ganhou fama de assassino cruel, que perdeu as contas de quantas pessoas matou, e também de Robin Hood capixaba, que distribuía o fruto do roubo para a população carente. 

Clique no play azul abaixo, para ouvir o podcast. Use fones de ouvido para uma melhor experiência.

 > Confira como ouvir os podcast de Vidas Bandidas

> Podcast Vidas Bandidas: as fugas espetaculares de Pedro Grosso

A Gazeta integra o

Saiba mais
Grande Vitória Podcast

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.