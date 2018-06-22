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Redes sociais

PM vítima de boato sobre suicídio na 3ª Ponte sofre ataque homofóbico

Wallace Ferreira fez um desabafo em vídeo postado em sua página no Instagram

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 12:18
Polícia Militar Wallace Ferreira Crédito: Reprodução/Facebook
O soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, Wallace Ferreira Pereira, que teve a imagem compartilhada em grupos de WhatsApp como sendo o homem que teria tentado tirar a própria vida na Terceira Ponte, em Vitória, no dia 12 de junho, sofreu um ataque homofóbico nas redes sociais com a exposição de uma foto íntima dele com o companheiro. O autor da publicação usa o apelido de "Vandão", segundo informações da Revista Fórum.
De acordo com a publicação, o autor da postagem ofensiva compartilhada em grupos de WhatsApp e Facebook fez um comentário pejorativo sobre o PM, que é homossexual. O policial e o companheiro, que atualmente vivem em Brasília - Wallace é do 9º Batalhão da PM e está cedido à Força Nacional de Segurança,- ganharam grande apoio nas redes sociais nesta quarta-feira (20) depois de responderem à provocação no Instagram.
Ainda segundo a revista, o autor do ataque se escondeu atrás de um perfil fake para postar o texto homofóbico em um grupo de admiradores do Partido Militar Brasileiro no Facebook acompanhado de uma foto do casal. Em outras postagens no mesmo grupo, ele defende a intervenção militar no país e o livre porte de arma.
Ao comentar sobre o casal, escreveu: Antigamente só tinha PM barrigudão que comia PF de arroz com feijão e torresmo naqueles botequins pé sujo. Aí a PM começou a exigir faculdade e começaram a chegar uns caras que não comem carne gordurosa porque faz mal, só bebem suco Detox e acham que têm a bunda que a das mulheres. Só podia dar nisso, disse ele, que usa o apelido Vandão na rede social.
RESPOSTA 
Com a repercussão da postagem, o PM publicou um vídeo no Facebook e no Instagram. Na gravação, o militar fala que o fato não pode ficar impune e agradece o apoio que vem recebendo.
"Tô aqui para explicar que estou ciente de tudo que está acontecendo, de todas as postagens que estão fazendo aí a meu respeito. Está sendo tomadas as medidas providências. Já fiz tudo que tinha que fazer e tudo vai ser encaminhado da melhor forma possível. Pode ter certeza, nada vai ficar em vão."
Pereira diz que o caso terá um resultado. "Não que isso vai prejudicar a minha vida ou a minha rotina. Só que eu acho que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um outro. E isso não pode ficar impune. Isso com certeza vai ter um resultado, e o resultado vai ser muito ruim para quem começou isso e para quem está compartilhando. Obrigado todo mundo que ajudou a me avisar. Fico muito grato. Beijo para todos", concluiu.
O companheiro do policial também usou a sua página no Instagram para comentar o ataque. Veja o vídeo abaixo.

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