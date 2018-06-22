PM vítima de boato sobre suicídio na 3ª Ponte sofre ataque homofóbico

Polícia Militar Wallace Ferreira Crédito: Reprodução/Facebook

O soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, Wallace Ferreira Pereira, que teve a imagem compartilhada em grupos de WhatsApp como sendo o homem que teria tentado tirar a própria vida na Terceira Ponte, em Vitória , no dia 12 de junho, sofreu um ataque homofóbico nas redes sociais com a exposição de uma foto íntima dele com o companheiro. O autor da publicação usa o apelido de "Vandão", segundo informações da Revista Fórum.

De acordo com a publicação, o autor da postagem ofensiva compartilhada em grupos de WhatsApp e Facebook fez um comentário pejorativo sobre o PM, que é homossexual. O policial e o companheiro, que atualmente vivem em Brasília - Wallace é do 9º Batalhão da PM e está cedido à Força Nacional de Segurança,- ganharam grande apoio nas redes sociais nesta quarta-feira (20) depois de responderem à provocação no Instagram.

Ainda segundo a revista, o autor do ataque se escondeu atrás de um perfil fake para postar o texto homofóbico em um grupo de admiradores do Partido Militar Brasileiro no Facebook acompanhado de uma foto do casal. Em outras postagens no mesmo grupo, ele defende a intervenção militar no país e o livre porte de arma.

Ao comentar sobre o casal, escreveu: Antigamente só tinha PM barrigudão que comia PF de arroz com feijão e torresmo naqueles botequins pé sujo. Aí a PM começou a exigir faculdade e começaram a chegar uns caras que não comem carne gordurosa porque faz mal, só bebem suco Detox e acham que têm a bunda que a das mulheres. Só podia dar nisso, disse ele, que usa o apelido Vandão na rede social.

RESPOSTA

Com a repercussão da postagem, o PM publicou um vídeo no Facebook e no Instagram. Na gravação, o militar fala que o fato não pode ficar impune e agradece o apoio que vem recebendo.

"Tô aqui para explicar que estou ciente de tudo que está acontecendo, de todas as postagens que estão fazendo aí a meu respeito. Está sendo tomadas as medidas providências. Já fiz tudo que tinha que fazer e tudo vai ser encaminhado da melhor forma possível. Pode ter certeza, nada vai ficar em vão."

Pereira diz que o caso terá um resultado. "Não que isso vai prejudicar a minha vida ou a minha rotina. Só que eu acho que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um outro. E isso não pode ficar impune. Isso com certeza vai ter um resultado, e o resultado vai ser muito ruim para quem começou isso e para quem está compartilhando. Obrigado todo mundo que ajudou a me avisar. Fico muito grato. Beijo para todos", concluiu.