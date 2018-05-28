PM vai escoltar carretas que irão buscar ração para salvar aves do ES

A Polícia Militar vai escoltar 50 carretas que irão buscar ração para aves e suínos em Minas Gerais. A operação começa nesta segunda-feira (28) e, de acordo com a corporação, a escolta com guardas do Espírito Santo vai levar os caminhões até a divisa do Estado e, a partir daí, a PM de Minas Gerais guiará a carreata.
Com as granjas do Espírito Santo correndo de risco de perder cerca de 30 milhões de aves e 150 mil suínos, as carretas vão sair de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do ES, até Uberlândia, em Minas Gerais, para conseguir ração.
Ainda de acordo com informações da PM, os policiais irão junto com as carretas até a divisa do Estado, onde a Polícia Militar de Minas Gerais assume a posição e guia os caminhões até o destino, Uberlândia.