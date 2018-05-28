PM vai escoltar carretas que irão buscar ração para salvar aves do ES

A Polícia Militar vai escoltar 50 carretas que irão buscar ração para aves e suínos em Minas Gerais. A operação começa nesta segunda-feira (28) e, de acordo com a corporação, a escolta com guardas do Espírito Santo vai levar os caminhões até a divisa do Estado e, a partir daí, a PM de Minas Gerais guiará a carreata.