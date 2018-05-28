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Greve dos caminhoneiros

PM vai escoltar carretas que irão buscar ração para salvar aves do ES

Cinquenta carretas sairão de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do ES, com destino a Uberlândia, em Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 12:28

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 12:28

Foto ilustrativa - Condomínio de galinhas em Santa Teresa Crédito: Bernardo Coutinho
A Polícia Militar vai escoltar 50 carretas que irão buscar ração para aves e suínos em Minas Gerais. A operação começa nesta segunda-feira (28) e, de acordo com a corporação, a escolta com guardas do Espírito Santo vai levar os caminhões até a divisa do Estado e, a partir daí, a PM de Minas Gerais guiará a carreata.
Com as granjas do Espírito Santo correndo de risco de perder cerca de 30 milhões de aves e 150 mil suínos, as carretas vão sair de Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do ES, até Uberlândia, em Minas Gerais, para conseguir ração.
Ainda de acordo com informações da PM, os policiais irão junto com as carretas até a divisa do Estado, onde a Polícia Militar de Minas Gerais assume a posição e guia os caminhões até o destino, Uberlândia.

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