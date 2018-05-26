PM faz operação nos pontos de bloqueio de caminhoneiros no ES

Polícia Militar realiza operações no Espírito Santo para tirar os caminhoneiros dos pontos de bloqueio Crédito: Cel. Muniz

A Polícia Militar realiza uma operação em pontos de bloqueio de caminhoneiros em todo o Espírito Santo na manhã deste sábado (26). O objetivo é garantir a liberação de cargas para serviços essenciais.

Os militares afirmaram que estão tentando negociar com os caminhoneiros em pontos de interdição espalhados por todo o Estado, sobretudo na Grande Vitória e nos municípios de Domingos Martins, Ibatiba, Castelo, Venda Nova, Colatina, Vargem Alta e Aracruz.

A OPERAÇÃO

A operação conta com a participação de 750 agentes no total entre integrantes da PM, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Polícia Civil, entre outros órgãos.

O objetivo é a liberação de cargas para serviços essenciais e evitar a perda de cargas vivas.

Por meio de nota, a PM informou que conta com reforço de equipes das tropas especializadas  Companhia Independente de Missões Especiais, Companhia Especializada de Operações com Cães, Batalhão de Polícia de Trânsito, Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Polícia Militar Ambiental  das forças táticas dos Batalhões e Companhias Independentes e policiais militares de todas as unidades da PM.

MULTA

Em entrevista coletiva na manhã deste sábado (26), o Secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Nylton Rodrigues, informou que os motoristas de caminhão contendo cargas essenciais que se recusarem a sair terão que pagar multa de R$ 20 mil. A multa também é aplicável aos caminhoneiros que impedirem outros de seguirem viagem.

"Obtivemos na Justiça uma liminar que garante o livre transito de todas as mercadorias e bens essenciais a população capixaba", afirmou.

O secretário informou ainda que os caminhoneiros estão sendo identificados pela Polícia Civil para que as multas sejam aplicadas.

SEM ENFRENTAMENTO