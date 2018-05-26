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Greve dos Caminhoneiros

PM faz operação nos pontos de bloqueio de caminhoneiros no ES

apesar das ameaças da retirada dos caminhoneiros pelas forças armadas

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 12:17
Polícia Militar realiza operações no Espírito Santo para tirar os caminhoneiros dos pontos de bloqueio Crédito: Cel. Muniz
A Polícia Militar realiza uma operação em pontos de bloqueio de caminhoneiros em todo o Espírito Santo na manhã deste sábado (26).  O objetivo é garantir a liberação de cargas para serviços essenciais.  
Os militares afirmaram que estão tentando negociar com os caminhoneiros em pontos de interdição espalhados por todo o Estado, sobretudo na Grande Vitória e nos municípios de Domingos Martins, Ibatiba, Castelo, Venda Nova, Colatina, Vargem Alta e Aracruz. 
Na Serra, um dos pontos de bloqueio foi liberado espontaneamente pelos caminhoneiros na manhã deste sábado (26).  
A OPERAÇÃO
A operação conta com a participação de 750 agentes no total entre integrantes da PM,  Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Polícia Civil, entre outros órgãos.
O objetivo é a liberação de cargas para serviços essenciais e evitar a perda de cargas vivas. 
VEJA A COBERTURA DA GREVE DOS CAMINHONEIROS NO ES
Por meio de nota, a PM informou que conta com reforço de equipes das tropas especializadas  Companhia Independente de Missões Especiais, Companhia Especializada de Operações com Cães, Batalhão de Polícia de Trânsito, Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Polícia Militar Ambiental  das forças táticas dos Batalhões e Companhias Independentes e policiais militares de todas as unidades da PM.
MULTA
Em entrevista coletiva na manhã deste sábado (26), o Secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Nylton Rodrigues, informou que os motoristas de caminhão contendo cargas essenciais que se recusarem a sair terão que pagar multa de R$ 20 mil. A multa também é aplicável aos caminhoneiros que impedirem outros de seguirem viagem. 
"Obtivemos na Justiça uma liminar que garante o livre transito de todas as mercadorias e bens essenciais a população capixaba", afirmou. 
O secretário informou ainda que os caminhoneiros estão sendo identificados pela Polícia Civil para que as multas sejam aplicadas. 
SEM ENFRENTAMENTO
O coronel informou que não haverá uso da força para a retirada dos caminhoneiros que se recusarem a sair. Em Viana, onde está concentrada a maior parte dos manifestantes, a Polícia Rodoviária Federal faz vistorias nos caminhões  para identificar os tipos de carga. O comandante da operação em Viana informou também que "não tem interesse em confronto" com os caminhoneiros. 

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