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Greve dos caminhoneiros

PM e PRF fazem operação no ES para garantir passagem de caminhões

Caminhoneiros não serão mais impedidos de seguir viagem. 'Se necessário, a força será usada e prisões serão realizadas', garantiu superintendente da PRF

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 17:51
Trecho da BR 101, em Viana, tomado por caminhoneiros Crédito: Reprodução
A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal começaram às 13h desta quarta-feira (30), nas principais estradas do Espírito Santo, a Operação Rota Segura. O objetivo é garantir a passagem dos caminhoneiros que não estão em greve e, consequentemente, normalizar o abastecimento em todo o Estado. A Rodovia do Sol e as BRs 101, 262 e 259 serão integralmente monitoradas pela PM e PRF. A estratégia é garantir que esses corredores estejam liberados para a passagem de cargas.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
O primeiro trecho ocupado é a Rodovia do Sol. "Vamos garantir passagem pela Rodovia do Sol da divisa com o Rio de Janeiro até Aracruz. Daí em diante, para quem quiser seguir para a Bahia, vai pela BR 101 Norte. A 262 e a 259 farão a ligação do Estado com Minas e, consequentemente, com o Centro-Oeste do país. O objetivo é criar eixos de passagem de Norte a Sul e de Leste a Oeste do Espírito Santo", explicou o superintendente da PRF no Espírito Santo, Willys Lyra. Ele reforça que a atuação será em conjunto, portanto, haverá agentes da PRF na Rodovia do Sol e policiais militares ao longo das BRs.
Lyra garante que os caminhoneiros não serão mais impedidos de seguir viagem. "Se necessário, a força será usada e prisões serão realizadas", garantiu.
Mais cedo, em entrevista à TV Gazeta, o superintendente disse que a PRF pode agir de maneira mais enérgica para garantir o tráfego de caminhões nas rodovias que cortam o Estado. "Nossa equipe chega e faz o primeiro contato. Não havendo boa vontade, o uso da força será empregado". Willys Lyra ressaltou que pessoas que não são da categoria estão infiltradas nas manifestações.

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