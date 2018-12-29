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Mudança

Placas do Mercosul dão problema no rotativo e na Delegacia Online

Combinação de quatro letras e três números não é reconhecida pelos sistemas

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 18:30
Vitor Gaspar não conseguiu colocar a placa do veículo no rotativo de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os motoristas que optaram ou precisaram mudar as placas dos veículos para o padrão Mercosul estão encontrando algumas dificuldades. A nova combinação de letras e números não está sendo reconhecida por parquímetros em Vitória em Vila Velha nem pelo sistema de Delegacia Online.
Quem tenta estacionar alega que o sistema do parquímetro não foi atualizado e não consegue emitir os tíquetes digitando o número da placa. Diferente do modelo antigo, que tinha três letras e quatro números, a placa Mercosul têm quatro letras e três números.
Um dos motoristas a enfrentar esse problema foi o fisioterapeuta Vitor Gaspar. Ao tentar estacionar na Praia do Canto, em Vitória, teve que cadastrar o número da placa antiga. Sei que se for levar a fiscalização ao pé da letra, eu não estou adequado. A empresa que presta o serviço deveria ter adequado (o sistema) antes da liberação da placa, disse o fisioterapeuta.
Uma motorista que não quis se identificar relatou dificuldades em acessar o boletim de ocorrência relativo a um acidente de trânsito em que se envolveu há poucos dias. Ao tentar acessar e fazer uma cópia do documento pela Delegacia Online descobriu que o sistema não permite que a combinação com quatro letras seja inserida no campo placa.
O diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), José Eduardo de Souza Oliveira, afirmou que o órgão não tem responsabilidade em adequar empresas, prefeituras e outros sistemas que utilizam o banco de dados do Detran. A gente avisou a todos, mas quem não se programou ficou para trás. A nossa responsabilidade é registro de veículos.
Segundo o diretor, nos primeiros 16 dias de implementação do novo modelo, 17 mil placas já foram geradas. É muito positivo. O número de erros que o sistema apresenta não chega a 2% do total.
OUTRO LADO
 
Sobre os parquímetros, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória (Setran) informou que o sistema está sendo alterado e que a adequação ainda levará 30 dias. Para os motoristas que encontrarem dificuldades, a secretaria orienta que façam o pagamento pelos aplicativos VixPark e PicPay ou procurem os monitores.
A prefeitura de Vila Velha informou que o sistema rotativo já está se adaptando para a nova parametrização das placas, mas não deu prazo de quando ela deve acontecer. Os usuários são orientados a procurar a equipe do sistema a realizar uma conversão de placa, substituindo a letra por um número, para conseguir emitir o tíquete.
As cidades de Serra e Cariacica informaram que já naturalizam os sistemas do estacionamento rotativo para receber o cadastro das novas placas.
Já a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) informa que está ciente da nova demanda de registros de placas Mercosul e já está adotando as providências para as adequações em seu sistema. Quem precisar acessar ou fazer cópia do boletim de ocorrência deverá, por hora, se dirigir até à unidade do Batalhão de Trânsito onde foi feito o registro da ocorrência.
Ontem, o Conselho Nacional de Trânsito adiou a implantação das placas onde ainda não foram adotadas  o que não é o caso do Espírito Santo  para junho de 2019.

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