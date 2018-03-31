Pista fica interditada após motorista bater contra poste em Vitória

Um motorista bateu contra um poste na Avenida Beira-Mar, na altura do Clube de Regatas Saldanha da Gama, em Vitória, na madrugada deste sábado (31). A Guarda Municipal interditou a pista para que uma equipe da EDP Escelsa realizasse a troca do poste de energia por questão de segurança. A via no sentido Centro foi liberada por volta de 10h40.

Ainda de acordo com a Guarda, o condutor do veículo, um Gol, de cor branca, estava sozinho no carro no momento do acidente. O Samu esteve no local para socorrer a vítima. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual São Lucas, também em Vitória.

A Guarda ainda informa que a EDP Escelsa concluiu a manutenção no local e a pista foi completamente liberada por volta de 10h40. Não foi registrada interrupção de energia na região neste período.