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Abono salarial

Pis/pasep: mais de 485 mil trabalhadores do ES têm direito a sacar

O prazo para pagamento do benefício começou em julho deste ano e termina em junho de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 18:38

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 18:38

Cerca de 485.587 trabalhadores do Espírito Santo ainda não retiraram a quantia Crédito: Divulgação/Caixa
Dos 521.948 trabalhadores do Espírito Santo que têm direito de receber o Abono Salarial PIS/Pasep, tendo como ano-base 2017, 36.361 já sacaram o benefício, o que equivale a 6,97% dos participantes. Ainda estão disponíveis R$ 371 milhões referente ao número de 485.587 trabalhadores que ainda não fizeram os saques.
Os pagamentos são feitos conforme definição em calendário. Quem nasceu em julho, por exemplo, já poderia ter sacado a quantia desde o dia 26 do mês passado; já para os que fazem aniversário em agosto, tem como prazo final para retirar o benefício dia 30 de junho.
BRASIL
Mais de 22,8 milhões de trabalhadores brasileiros têm aproximadamente R$ 17,3 bilhões para retirar. Já foram pagos cerca de R$ 1,2 bilhão a quase 1,3 milhão de trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e do serviço público (Pasep), o que corresponde a uma taxa de cobertura de 6,86% do total.
O que financia o Abono Salarial são os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que é vinculado ao Ministério do Trabalho, mas mantido principalmente pelas contribuições mensais de empresas e órgãos públicos.
Para ter direito ao benefício é necessário ter trabalhado formalmente durante, pelo menos, 30 dias no ano-base de 2017, com renda mensal média de até dois salários mínimos (R$ 1.908). Além disso, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter seus dados declarados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O dinheiro ficará disponível na rede bancária até 30 de junho de 2019. Depois desta data, o recurso retornará ao FAT, que, além do abono, também custeia o Seguro Desemprego e financia programas de Desenvolvimento Econômico.
PIS PASEP - mais de 485 mil trabalhadores do ES têm direito a sacar

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